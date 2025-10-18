El País

Estas son las marcas de esmaltes que vigilará el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud verificará salones y distribuidores para evitar el uso o venta de esmaltes con TPO y DMTA. Conozca las marcas, riesgos y recomendaciones sanitarias

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El Ministerio de Salud inspeccionará salones y tiendas para retirar esmaltes con TPO y DMTA, sustancias prohibidas en Europa por riesgo sanitario.
El Ministerio de Salud inspeccionará salones y tiendas para retirar esmaltes con TPO y DMTA, sustancias prohibidas en Europa por riesgo sanitario. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMinisterio de SaludEsmaltesTPODMTA
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.