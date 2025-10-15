El País

Ministerio de Salud anuncia inspecciones a salones de belleza en busca de estas marcas de esmaltes

El Ministerio de Salud verificará que salones y distribuidores no comercialicen esmaltes con TPO y DMTA, sustancias prohibidas en Europa por riesgos para la salud. Conozca las marcas y las recomendaciones sanitarias.

Por Yucsiany Salazar
Inspectores del Ministerio de Salud revisarán salones y distribuidores para retirar esmaltes con TPO y DMTA. Fotografía: Shutterstock







