¿Es seguro usar esmaltes semipermanentes? Europa los prohibió por estos dos químicos

Dos sustancias comunes en los esmaltes semipermanentes fueron prohibidas por la Unión Europea por posibles riesgos para la salud.

Este lunes, la Unión Europea vetó dos químicos comúnmente utilizados en esmaltes semipermanentes para uñas. Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y la Dimetil-p-toluidina (DMTA), más frecuentes en los esmaltes tipo gel.

La Unión Europea los incluyó en una lista en la que están los productos cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción (CMR, por sus siglas en inglés).

¿Para qué sirven estos químicos? ¿Qué daños podrían tener para la salud? ¿Qué pasa si ya los he utilizado? ¿Debería dejar de pintarme las uñas con esta técnica o espaciarla?

La Nación responde estas dudas de la mano de los documentos revisados por la Unión Europea, declaraciones de especialistas internacionales, y con Guillermo Blanco Romanini, director ejecutivo del Colegio de Químicos de Costa Rica.

“La Unión Europea tiene un comité que constantemente revisa los estudios relacionados con los diferentes compuestos de los productos cosméticos. En este caso, ellos tienen una lista de los químicos que no están permitidos en esmaltes para uñas porque podrían ser perjudiciales para quien los aplica o quien los usa. Es una lista pequeñita, pero importante”, expuso Blanco.

Este 1.° de setiembre ingresaron el TPO y el DMTA.

Cabe recalcar que no todos los esmaltes utilizados en una manicura o pedicura semiparmanente contienen estas sustancias por lo que es importante saber distinguir cuáles sí tienen y cuáles no.

¿Para qué se usan estos químicos?

Ambos se utilizan en diferentes partes del proceso del esmaltado.

El TPO es un fotoiniciador, es decir, un compuesto que permite la acción rápida de los geles en el esmalte cuando están bajo luz ultravioleta o LED. Esto provee ese acabado brillante y duradero característico de los esmaltes semipermanentes.

El DMTA funge como activador o acelerador de adhesivos, favoreciendo que los productos se fijen y endurezcan correctamente.

Sin embargo, cabe destacar que hay tanto fotoiniciadores como activadores que no contienen estos productos.

¿Por qué se prohibieron, cuál es el peligro?

De acuerdo con la Unión Europea, las sustancias CMR pueden causar cáncer o aumentar su frecuencia, inducir cambios en la estructura o el número de cromosomas de las células o perjudicar la fertilidad al alterar el desarrollo del feto con abortos espontáneos o malformaciones.

El TPO ha sido asociado con daños al sistema hormonal, daños hepáticos y renales, y mutaciones genéticas.

Por su parte, el DMTA también se ha asociado con daños celulares.

En ambos casos habría afectación sobre la fertilidad.

El peligro sería mayor no para quienes lo usan en sus uñas, sino para quienes aplican este producto a los clientes, ya que tienen una exposición más constante.

Sin embargo, es necesario saber que están son medidas que se toman de forma precautoria. De momento solo hay estudios en roedores y no hay investigaciones a gran escala en humanos.

“Los roedores y los seres humanos tenemos metabolismos muy distintos. El nivel en un cosmético puede ser muy alto para un roedor y por ello la afectación ser más significativa en ellos. Muchas veces se hace la extrapolación al ser humano y se hacen los análisis. Si Europa decidió eliminar estos ingredientes tendrá sus razones de peso, pero no es para alarmarse", afirmó Blanco.

El otro riesgo, las lámparas de radiación UV

Los esmaltes semipermanentes y las uñas postizas de gel requieren de un secado en una lámpara, algunas son de luz ultravioleta. Fotografía: Shutterstock (Shutterstock)

Anteriormente otros estudios habían advertido del esmaltado semipermanente por el uso frecuente a largo plazo de los secadores con radiación ultravioleta (UV) utilizados en algunos salones de belleza para este procedimiento. Esta práctica sí generaría cambios en las células de manos y uñas los cuales, eventualmente, aumentarían el riesgo de cáncer de piel.

Uno de los reportes, publicado en 2023 en la revista Nature Communications, mostró que la radiación UV de los secadores de esmalte es citotóxica (tóxica para las células), genotóxica (tóxica para los genes) y mutagénica (que puede causar mutaciones, es decir, cambios en el ADN de una célula). Sin embargo, el documento destaca que el estudio no provee evidencia directa de un riesgo aumentado de cáncer en el ser humano, aunque podría actuar de forma indirecta a largo plazo.

¿Debo dejar el esmalte semipermanente?

¿Debo dejar de pintarme las uñas por la prohibición en la Unión Europea?

La Nación consultó con el Ministerio de Salud si habría algún tipo de reacción a esta prohibición europea y está a la espera de la respuesta. Esta medida no rige en Estados Unidos y solo involucra a países fuera de Europa si quieren apegarse a esta decisión.

Blanco explicó que Costa Rica y toda Centroamérica se rigen por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Este reglamento involucra diferentes productos de importación, como alimentos, medicamentos, cosméticos y otros productos. En cosméticos el RTCA normalmente se apega a la legislación europea.

“Si yo fuera a registrar un producto con estos ingredientes ya Salud me lo rechazaría y en un futuro muy próximo estos dos ingredientes deben dejar de utilizarse en nuestra región. Probablemente hoy encontremos que algunos productos tienen o uno o el otro de los ingredientes, porque todavía está vigente su registro sanitario, pero ya próximamente no tendrían estas sustancias”, expresó el químico.

Para Blanco, en este sentido las personas deben hacer valer su derecho como consumidores y pedirle a los salones de belleza que le indiquen los componentes de los productos que utilizarán en sus manicuras. O pedir el envase para leer los ingredientes.

“Como consumidores tenemos derecho a escoger o rechazar los productos en un servicio. Lo mismo sucede con quienes compran los esmaltes para usarlas en casa, pueden pedir ver los ingredientes y cerciorarse de que no tengan estos componentes”, dijo el científico.

Aunque las consecuencias para la salud humana no están delimitadas del todo, Blanco consideró que es mejor la precaución.