¿Utiliza esmaltes o geles semipermanentes? Salud pide retirar de la ventas los productos con estos dos compuestos

Ministerio de Salud alerta sobre dos químicos en esmaltes y geles por ser peligrosos. Se ordenó retirar productos: estos son los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Una mano recibiendo manicure, otra mano la pinta.
Dos químicos presentes en esmaltes y geles fueron prohibidos por representar un riesgo para la salud, según el Ministerio de Salud. (Shutterstock/Shutterstock)







Silvia Ureña Corrales

