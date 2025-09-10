¿Utiliza esmaltes o geles semipermanentes? Salud pide retirar de la ventas los productos con estos dos compuestos

Dos químicos presentes en esmaltes y geles fueron prohibidos por representar un riesgo para la salud, según el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de Costa Rica alertó sobre la presencia de dos sustancias químicas prohibidas por la Unión Europea en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas.

Las autoridades sanitarias instaron a la población a no usar productos que incluyan estos compuestos, ya que podrían tener efectos negativos para la salud.

Los compuestos identificados son óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y la Dimetil-p-toluidina(DMTA), ambos señalados por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA) como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.

Acciones regulatorias en Costa Rica

El Ministerio solicitó a fabricantes, importadores y distribuidores revisar sus productos y retirar del mercado los que contengan dichas sustancias.

Este proceso debe completarse en un plazo máximo de un mes. En caso de incumplimiento, se procederá con la cancelación de registros sanitarios, el decomiso de los productos y su retiro inmediato del mercado.

Además, los titulares de registros sanitarios deben informar al Ministerio de Salud sobre las marcas que utilizan estos compuestos, con el fin de mantener informada a la ciudadanía.

Recomendaciones para la población

La institución instó a no comprar ni utilizar esmaltes o geles semipermanentes que incluyan estas sustancias químicas. También recomendó desecharlos o devolverlos en el punto de compra si ya se adquirieron.

Si una persona ha usado alguno de estos productos y experimenta síntomas como enrojecimiento de la piel, irritación respiratoria o sensibilidad dérmica, debe consultar a su médico o acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio pidió a la población notificar cualquier producto sospechoso mediante el correo drpis.atencioncliente@misalud.go.cr.

