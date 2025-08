Estas son las cuatro infracciones que detectó el MEIC en las tiendas tipo ‘outlet’

Tras una inspección en 23 comercios tipo outlet, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó cuatro infracciones principales en el 96% de las tiendas, informó la entidad este martes.

La inspección se realizó entre el 26 y el 30 de mayo en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

De acuerdo a los resultados, 17 de las tiendas comercializan productos que no tienen información en español, 14 establecimientos informan de un plazo de garantía menor al tiempo mínimo establecido legalmente (30 días), ocho comercios no informan de manera clara y veraz la política de cambio y una no informó del precio final.

La fiscalización se realizó en conjunto con el Ministerio de Salud y la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Incumplimiento sobre garantías

El MEIC destacó que la mayoría de los comercios mostraron incumplimiento en varios aspectos relacionados con el otorgamiento de las garantías.

El 78% de los comercios (18), no mencionaron los derechos del consumidor durante la garantía (reparación, cambio o devolución del dinero, según corresponda), 65% (15 comercios) no informan el procedimiento para hacer efectiva la garantía.

Por otro lado, el 65% (15 comercios) omitieron el plazo de vigencia de la garantía o la informan de manera incorrecta; 61% (14 comercios) no señalaron claramente el bien o producto sujeto a la garantía; 57% (13) no especificaron el alcance territorial de la garantía y el 48% (11 comercios) no indicaron quién es el responsable de hacerla efectiva.

Durante la inspección también se detectaron cinco comercios que ofrecen productos usados, reconstruidos o de retorno sin indicación de dicha condición. Esta infracción representa una omisión del deber de informar la verdadera naturaleza del bien que se está adquiriendo.

Luego de la inspección, el MEIC notificó 22 medidas preventivas a los comercios que incumplieron con la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y su Reglamento.

En tanto, la Policía de Control Fiscal se enfocó en la inspección de mercancías que requerían nota técnica, es el caso de cosméticos, alimentos, químicos y bebidas con contenido alcohólico y se verificó si en los comercios existían este tipo de bienes.

En caso de hallarlos, se solicitó la documentación que amparara el ingreso autorizado a territorio costarricense o compra local. No se encontraron irregularidades.

Salud decomisó más de 3.000 productos

Por su parte, el Ministerio de Salud informó sobre el decomiso de 3.514 productos que incumplían la normativa vigente.

Entre los productos decomisados se incluyen medicamentos, suplementos dietéticos, alimentos, cosméticos, productos químicos, higiénicos y plaguicidas de uso doméstico, cuya comercialización sin los debidos registros sanitarios representa un riesgo para la salud de la población.

Las irregularidades fueron detectadas en 20 de los comercios visitados, lo que llevó al decomiso inmediato de 1.093 unidades de productos.