Salud ha decomisado 1.350 esmaltes o productos para uñas con sustancias prohibidas

El Ministerio de Salud prohibió dos sustancias que podrían tener componentes cancerígenos o tóxicos. Ya decomisó 1.350 unidades.

El Ministerio de Salud ya ha decomisado 1.350 unidades de esmaltes o productos para las uñas que contienen sustancias recientemente prohibidas por considerarse cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.

Estas son las primeras visitas de inspección realizadas por la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario en las últimas dos semanas. En este tiempo se visitaron 15 negocios, especialmente en suplidoras de belleza, todos en la provincia de San José.

“Las personas o empresas que incumplan la normativa y que, tras el envío de una orden sanitaria, continúen con el incumplimiento, se exponen a lo estipulado en la Ley General de Salud“, indicó el Ministerio ante consulta de La Nación.

La Ley General de Salud establece, en su artículo 379, que en estos casos se impone una multa de equivalente a diez veces el valor importado. En caso de reincidir se le cancela el permiso sanitario del funcionamiento al lugar.

¿Qué sustancias se prohibieron de los esmaltes y por qué?

Dos sustancias comunes en los esmaltes semipermanentes fueron prohibidas por la Unión Europea y posteriormente por el Ministerio de Salud por posibles riesgos para la salud. (Shutterstock/Shutterstock)

Son dos las sustancias prohibidas en los esmaltes y productos para uñas que Salud encontró en 15 marcas con 38 registros sanitarios.

Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y la Dimetil-p-toluidina(DMTA), que son más frecuentes en los esmaltes tipo gel.

El TPO es un fotoiniciador, en otras palabras, un compuesto que permite la acción rápida de los geles en el esmalte cuando están bajo luz ultravioleta o LED. Esto provee ese acabado duradero característico de los esmaltes semipermanentes.

Esta sustancia ha sido asociada con daños al sistema hormonal, daños hepáticos y renales, y mutaciones genéticas.

El DMTA funge como activador o acelerador de adhesivos; esto favorece que los productos se fijen y endurezcan correctamente.

Investigaciones internacionales han se ha asociado a esta sustancia con daños celulares.

El Ministerio de Salud pidió denunciar a quienes venden productos con estas sustancias. Además, a quienes compraron estos esmaltes para uso propio les recomienda desecharlo.