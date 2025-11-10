El País

Salud ha decomisado 1.350 esmaltes o productos para uñas con sustancias prohibidas

Este es el resultado de los primeros operativos en la provincia de San José

Por Irene Rodríguez
El Ministerio de Salud inspeccionará salones y tiendas para retirar esmaltes con TPO y DMTA, sustancias prohibidas en Europa por riesgo sanitario.
El Ministerio de Salud prohibió dos sustancias que podrían tener componentes cancerígenos o tóxicos. Ya decomisó 1.350 unidades.







