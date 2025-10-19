Estas son las medidas que tomará el Ministerio de Salud ante la presencia de esmaltes con TPO o DMTA

El Ministerio de Salud anunció que inspeccionará salones de belleza y distribuidores de productos cosméticos para verificar si se encuentran utilizando o vendiendo esmaltes que contengan las sustancias TPO (óxido de difenilfosfina) y DMTA (dimetil-p-toluidina). Estas sustancias fueron recientemente prohibidas en Europa por su potencial riesgo para la salud.
Entre las marcas señaladas por Salud se encuentran:
- Gulauri: incluye las variantes Vintage Series Base Coat, Golden Age Base Coat, Artist Series Diamond Repair Base Coat.
- Entity: productos como Entity Nail UV Top Coat, Brush On Gel Builder.
- IBD: destaca el IBD Acrylic Grip Monomer.
- Meliné: Builder Gel in Bottle.
- Mia Secret: incluye Gel Nail Treatment y Glass Finish UV-LED Gel.
- QE Bela: Crystal Cat Eye Gel.
- Thuya Professional Line: Gel On-Off (Nature) y Gel On-Off (Neon Green).
- Victoria Profesional: múltiples bases, top coats y geles como Unicorn Cat Eyes, Camaleon Cat Eyes, Aurora Cat Eyes.
- OROFF.CR: esmaltes Gel Polish.
- Legacy Nails: esmaltes Luxury UV Top Gel y Beyond Gel Soak-Off.
- Sarái Nail’s: esmaltes Gel Rubber Base.
- Supernail: ProDip Finish Gel.
Usted puede visualizar la lista completa en este enlace.
Sobre las medidas, el Ministerio de Salud aplicará este procedimiento en caso de detectar estos productos:
- Elaboración de un acta detallada sobre el producto encontrado.
- Decomiso de los esmaltes.
- Emisión de una orden para detener su comercialización.
La publicación de esta lista se ampara en el artículo 362 de la Ley General de Salud (Ley N.º 5395) y en el Reglamento para el Retiro del Comercio o de la Circulación de Productos de Interés Sanitario, vigente desde mayo de 2023. Este reglamento autoriza la difusión pública cuando se justifique por razones de salud.
¿Qué son TPO y DMTA?
El TPO actúa como fotoiniciador para endurecer esmaltes bajo luz UV o LED. El DMTA, por su parte, funciona como acelerador para adhesivos. Ambos químicos se clasifican como cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción por la Unión Europea.
Recomendaciones del Ministerio de Salud
- Evite usar productos que incluyan TPO o DMTA en su composición.
- Deseche o devuelva los esmaltes si ya los adquirió.
- En caso de presentar enrojecimiento, irritación o problemas respiratorios, consulte con un profesional de salud.