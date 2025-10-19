Estas son las medidas que tomará el Ministerio de Salud ante la presencia de esmaltes con TPO o DMTA

Salud inspeccionará salones de belleza por esmaltes con TPO y DMTA. 15 marcas están en la mira por usar estas sustancias prohibidas en Europa.

El Ministerio de Salud anunció que inspeccionará salones de belleza y distribuidores de productos cosméticos para verificar si se encuentran utilizando o vendiendo esmaltes que contengan las sustancias TPO (óxido de difenilfosfina) y DMTA (dimetil-p-toluidina). Estas sustancias fueron recientemente prohibidas en Europa por su potencial riesgo para la salud.

Entre las marcas señaladas por Salud se encuentran:

Gulauri : incluye las variantes Vintage Series Base Coat , Golden Age Base Coat , Artist Series Diamond Repair Base Coat .

: incluye las variantes , , . Entity : productos como Entity Nail UV Top Coat , Brush On Gel Builder .

: productos como , . IBD : destaca el IBD Acrylic Grip Monomer .

: destaca el . Meliné : Builder Gel in Bottle .

: . Mia Secret : incluye Gel Nail Treatment y Glass Finish UV-LED Gel .

: incluye y . QE Bela : Crystal Cat Eye Gel .

: . Thuya Professional Line : Gel On-Off (Nature) y Gel On-Off (Neon Green) .

: y . Victoria Profesional : múltiples bases, top coats y geles como Unicorn Cat Eyes , Camaleon Cat Eyes , Aurora Cat Eyes .

: múltiples bases, top coats y geles como , , . OROFF.CR : esmaltes Gel Polish .

: esmaltes . Legacy Nails : esmaltes Luxury UV Top Gel y Beyond Gel Soak-Off .

: esmaltes y . Sarái Nail’s : esmaltes Gel Rubber Base .

: esmaltes . Supernail: ProDip Finish Gel.

Usted puede visualizar la lista completa en este enlace.

Sobre las medidas, el Ministerio de Salud aplicará este procedimiento en caso de detectar estos productos:

Elaboración de un acta detallada sobre el producto encontrado. Decomiso de los esmaltes. Emisión de una orden para detener su comercialización.

La publicación de esta lista se ampara en el artículo 362 de la Ley General de Salud (Ley N.º 5395) y en el Reglamento para el Retiro del Comercio o de la Circulación de Productos de Interés Sanitario, vigente desde mayo de 2023. Este reglamento autoriza la difusión pública cuando se justifique por razones de salud.

¿Qué son TPO y DMTA?

El TPO actúa como fotoiniciador para endurecer esmaltes bajo luz UV o LED. El DMTA, por su parte, funciona como acelerador para adhesivos. Ambos químicos se clasifican como cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción por la Unión Europea.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

Evite usar productos que incluyan TPO o DMTA en su composición.

en su composición. Deseche o devuelva los esmaltes si ya los adquirió.

los esmaltes si ya los adquirió. En caso de presentar enrojecimiento, irritación o problemas respiratorios, consulte con un profesional de salud.