A las 11 p. m., Steven Núñez, ministro de Trabajo, dijo que “hoy retrocedimos, no logramos avance en lo habíamos logrado en días anteriores. Me duele muchísimo. Dentro de la Unidad Sindical hay personas que tienen anuencia y disposición a negociar pero hemos podido identificar a otras personas que no quieren, de manera que hoy retrocedimos, nos duele muchísimo".