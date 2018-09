“Lo que hemos dicho, en este caso, ninguna huelga se puede deponer si no está resuelto el diálogo preliminar. Lo que hemos tratado, si no hay contenidos sobre diálogo preliminar no habrá acuerdos, para que haya acuerdos tiene que llegar a más que a una negociación con el Partido Acción Ciudadana (PAC) o con el Gobierno, tiene que resolverse con la Asamblea Legislativa”, dijo Chavarría.