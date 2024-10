Municipalidad de San José ignora si Sporting FC cumplió convenio para uso de estadio público

El supuesto incumplimiento de un convenio firmado en setiembre de 2020 entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ) y el equipo de fútbol de la Primera División Sporting FC desató un conflicto que escaló hasta el Concejo Municipal de San José, la Auditoría Interna del ayuntamiento y el Ministerio Público.

El asunto se remonta al 9 de setiembre de 2020, cuando Osael Maroto Martínez, fundador de Sporting FC y entonces dirigente, y el presidente del Comité de Deportes, Victorino Venegas Sibaja, firmaron un acuerdo para que el equipo realizara sus partidos en el estadio Ernesto Rohrmoser, un bien inmueble del ayuntamiento josefino ubicado en el distrito de Pavas, a cambio de una serie de obras y la donación de $300.000 anuales en becas para niños y jóvenes del cantón.

Además de efectuar sus encuentros, el Comité le cedió las instalaciones deportivas al Sporting FC para que entrene su escuadra de Primera División, Liga Femenina, divisiones menores y para colocar vallas publicitarias.

Como retribución, Maroto se comprometió a realizar la renovación del sistema de iluminación, construcción de palcos para invitados y prensa, renovación de los camerinos existentes, reforzamiento de las mallas y tapias perimetrales, pintura general del inmueble y mejoras en la cancha sintética. Todas las obras debían ejecutarse, según el convenio, en un año y tenían un valor estimado de $400.000 (¢204 millones, aproximadamente).

No obstante, a la fecha, no es posible determinar si Sporting FC cumplió con el pacto. Desde el 5 de agosto, La Nación llamó a Maroto para preguntarle al respecto, pero la respuesta inicial fue que el convenio era “confidencial” y, por lo tanto, no podía responder nada sobre el tema.

Al consultarle por qué se incluyó una cláusula de confidencialidad, contestó que fue iniciativa del CCDRSJ, pero el convenio indica lo siguiente: “Las partes acuerdan mutuamente que ninguna de ellas, sin la autorización expresa, previa y por escrito de la otra parte, hará uso ni divulgará cualquier información recibida y proveniente del presente convenio”.

“El contrato de ese convenio es un contrato machotero que la Municipalidad tiene que tener, probablemente han hecho 80 de esos”, comentó Maroto en una entrevista realizada el 5 de agosto del presente año.

Ese mismo día, el dirigente del fútbol nacional, también rechazó responder cuál era el objetivo del acuerdo y los alcances del mismo. “Mándeme las preguntas por escrito y yo decidiré si quiero contestarle o no”, dijo.

El Comité y Maroto rechazaron suministrar una copia del convenio ante una solicitud de este diario. No obstante, el 7 de agosto, luego de preguntarles por escrito cuál era el sustento jurídico para incluir esa cláusula de confidencialidad, accedieron a entregar una copia del documento.

Desde esa fecha, este medio de comunicación envió varios correos electrónicos y mensajes de texto a Maroto para consultarle si cumplió los compromisos establecidos en el convenio, pero a la fecha no ha respondido de forma efectiva. El primero fue enviado el 27 de setiembre, en esa comunicación se le pidió señalar si cumplieron con el convenio, aportar el detalle de las obras realizadas, fotografías que respalden los trabajos ejecutados y especificar si cumplieron con las becas ofrecidas, pero a la fecha no hay respuesta.

Osael Maroto Martínez firmó en 2020, como presidente del Sporting FC, el convenio con el Comité de Deportes Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ) para utilizar el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas. (Lilly Arce Robles.)

El 7 de octubre también se le reiteraron las consultas a través de la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, organización que ahora preside, pero tampoco hubo respuesta.

El 14 de octubre, Maroto pidió, vía telefónica, que le reenviaran las preguntas, se le remitieron vía mensaje de texto ese mismo día y solicitó tiempo para contestarlas. “Solo le pido unos días más”, escribió a través de Whatsapp.

Finalmente, el 17 de octubre, manifestó que no podía responder si cumplieron o no con los compromisos estipulados en el convenio hasta que el Comité o la Municipalidad lo autorizaran y remitió una nota en la que solicitan permiso para dar información. El pasado viernes, Maroto reiteró que aún no tienen permiso y, una vez más, evitó responder si ejecutaron las obras.

El 8 de octubre Royee Álvarez Cartín, jefe de la Sección de Permisos de Construcción de la Municipalidad de San José, indicó que “no existe registro alguno de licencia de construcción tramitada” para el Estadio Ernesto Rohrmoser para obra nueva, remodelación o trabajos complementarios.

LEA MÁS: Municipalidad de San José acomodó a 27 dirigentes del PLN en juntas de educación

Alcalde dice que pidieron auditoría sobre Comité de Deportes

Diego Miranda, alcalde de San José, dijo en una entrevista realizada la semana pasada que no sabe “a ciencia cierta” cuáles obras se cumplieron y cuáles no. “Se pintó el Estadio, se hicieron algunas mejoras al Estadio en términos de iluminación, en términos de infraestructura, pero no sabemos si todo realmente se cumplió”.

Miranda enfatizó que, desde su punto de vista, el convenio firmado en 2020 es “irregular” porque cedió un inmueble público a una organización privada. El jerarca también señaló “excesos” de parte de la Junta Directiva del Comité de Deportes, pues se estableció en uno de los artículos que el Sporting FC debía darles entradas a los juegos para invitados “exclusivos”.

Victorino Venegas, presidente del Comité y militante del Partido Liberación Nacional, no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular para conversar sobre este tema.

El jerarca municipal agregó que tampoco le consta que Sporting FC haya cumplido con el programa de becas ofrecido.

“Nosotros pedimos información sobre ese programa de becas y la información que nos llegó, desde hace mucho tiempo, no es información concreta que nos dé luces sobre de que realmente ese acuerdo se haya cumplido. Lo único que se nos informó es que ellos (Sporting FC) entregaban cuadernos y las escuelitas (de fútbol) que hacían en algunos lugares como San Sebastián o Pavas, pero no hay una contabilización de que esos $300.000 que se tienen que dar por año estuvieran constatados”, expresó el alcalde.

Ante estas situaciones, semanas atrás, el Concejo Municipal de San José le ordenó a la Auditoría Interna elaborar una auditoría forense sobre las decisiones tomadas en los últimos cinco años en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. Los auditores municipales deberán revisar ocho temas, entre los que están el acuerdo firmado con Sporting FC, pero también deberán analizar presuntas irregularidades en viajes al exterior pagados con fondos públicos y supuestos nombramientos ilegales, entre otros.

Como parte de ese acuerdo, el Concejo Municipal suspendió a los integrantes de la Junta Directiva del Comité por al menos seis meses como una medida cautelar que pretende proteger la investigación.

Israel Barrantes Sánchez, auditor interno de la Municipalidad de San José, confirmó la investigación y añadió que este asunto también está en la esfera judicial, ya que desde 2022 el ahora alcalde de San José denunció ante el Ministerio Público aparentes actos de corrupción del Comité.

LEA MÁS: Concejo Municipal de San José suspende a Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación

Pago de servicios públicos de Sporting FC

Aunque el convenio firmado con Sporting FC establece que el equipo debe asumir el pago de los servicios públicos del Estadio Ernesto Rohrmoser, según Miranda “de un tiempo para acá” los está pagando el Comité.

El 21 de octubre anterior, José Maroto Martínez, presidente de Sporting FC, envió una carta a la Junta Directiva del Comité en la que pide información sobre cualquier pago de servicios públicos pendiente.

“A la fecha no hemos recibido ninguna solicitud de cancelación o reintegro de servicios públicos por parte de dicho Comité, pero tenemos total anuencia de realizar los pagos de lo que nos corresponda”, señaló Maroto en esa nota.

El Estadio Ernesto Rohrmoser fue reinaugurado en el año 2013, luego de una inversión de ¢900 millones. Además, en noviembre de 2021, el ayuntamiento invirtió ¢150 millones en la cancha sintética del inmueble.