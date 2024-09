Ministro Franz Tattenbach niega haber recibido oficio de directora de Humedales

El ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, negó este miércoles haber recibido un oficio de Jacklyn Rivera Wong, a quien separó de la Dirección del Programa de Humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) cuatro días después de que ella se negara a recortar el área de Gandoca-Manzanillo, uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica bajo la convención internacional de humedales Ramsar.

En el documento al que se hace referencia, Rivera Wong explicó las razones por las cuales no era legal y técnicamente posible atender el pedido del jerarca. Tattenbach alega que a él no le llegó esa respuesta.

“Obviamente, no puedo remover a alguien por un oficio que no recibí, que no se me ha contestado, lo tuve hasta hoy al mediodía (miércoles para el lector). Lo encontré buscando en todos los servidores porque no estaba copiado en la lista”, declaró Tattenbach en conferencia de prensa, en la Casa Presidencial.

No obstante, el documento Sinac-SE-IRT-168-2024, emitido por la funcionaria el 23 de agosto anterior, consignaba en la última página que iba con copia a Tattenbach Capra.

Este escrito iba dirigido a David Chavarría Morales, director ejecutivo a. i. del Sinac, en respuesta a otro oficio que el ministro había enviado tres días antes, el 20 de agosto.

Se trató del DM-679-2024, en el cual Tattenbach ordenó actualizar “de manera inmediata” el mapa en la plataforma de Ramsar para homologarlo con el mapa del Sinac que redujo el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo.

Sin embargo, Rivera Wong se opuso y cuatro días más tarde fue separada del cargo.

A las 3:28 p. m. de este miércoles, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitió un comunicado de prensa, en el cual adujo que ni la institución ni el despacho del ministro recibieron copia o notificación del oficio, según un supuesto análisis de datos del Departamento de Informática de la institución.

Razones técnicas de funcionaria

Rivera Wong, quien el pasado 27 de agosto fue trasladada por tiempo indefinido a la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), respondió que técnicamente no era posible cumplir de manera inmediata con la solicitud del ministro por varias razones.

La experta explicó que no era viable atender el pedido porque en 2015 se intentó modificar el mapa, pero de forma incorrecta y sin cumplir con el procedimiento establecido. Incluso, la Secretaría de Ramsar devolvió la modificación a Costa Rica para las respectivas “correcciones”.

Subrayó que la Convención Ramsar sobre los humedales, suscrita por Costa Rica en 1991, prevalece sobre cualquier legislación nacional, incluida la Ley 9223. Esta última norma desafectó 188 hectáreas de bosques y humedales del Refugio Gandoca-Manzanillo para pasarlas a manos privadas.

Además, destacó que la Sala IV declaró inconstitucional la Ley 9223, por lo que la exclusión solicitada ya no tenía validez. Ese hecho quedó confirmado este martes, cuando los magistrados constitucionales declararon que Tattenbach ha incumplido esa sentencia y le reiteraron la orden de acatarla.

“No sería correcto comunicar a la Convención dicha información, ya que la Sala Constitucional emitió la resolución N.° 12745 en julio del 2019″, argumentó Rivera Wong en el oficio dirigido al director ejecutivo a. i. del Sinac, con copia al ministro Tattenbach.