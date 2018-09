Uno de ellos, Luis Josué Mena, de décimo año, confirmó que él acudió a clases, porque su profesora no suspendió lecciones. “Entraba de 7 a. m. a 9:20, creo que fue un error de los compañeros que pensaron que no había clases y no vinieron, solo vine yo, pero sí había clases. La profesora me registró en la lista y me dijo que mejor me fuera para la casa. Todos los días tengo clases hasta las 4:20 p. m. pero los profesores están en la huelga”, declaró.