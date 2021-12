Centros comerciales no pedirán QR debido a miles de comprobantes aún sin emitirse

La mayoría de centros comerciales descartan solicitar a sus clientes códigos QR de vacunación completa contra la covid-19 al ingresar, según confirmaron sus voceros este jueves. Ellos prefieren seguir al 50% de su aforo para no perjudicar a los locales por eventuales reclamos de clientes que aún no han recibido el código, justo cuando comienza el depósito de aguinaldos.

Representantes de los conglomerados de tiendas temen conflictos con quienes aleguen una posible limitación a sus derechos como consumidores, como por ejemplo, personas que hicieron los trámites para tener el código pero aún no lo reciben por tardanza de las instituciones encargadas.

Este es el caso de 24.000 costarricenses quienes se vacunaron contra la covid-19 en el exterior y cuyos datos no habían sido incluidos en el sistema hasta este miércoles.

Felipe Mora Quirós, gerente comercial de los centros comerciales Multiplaza Escazú y Multiplaza del Este, ambos en San José, aseguró que seguirán al 50% del aforo y así también se prevé en sus locales.

Viernes Negro El centro comercial Multiplaza Escazú decidió aplicar el pedido del código QR este jueves para su zona de comidas pero reclamos de clientes obligaron a interrumpir la verificación. Imagen de las tiendas allí el pasado jueves. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

“Nunca hemos sobrepasado el aforo al 100% en nuestra historia. Como centro comercial hemos estado en 50% en este contexto de pandemia aun y cuando este jueves hicimos una breve excepción en la zona de comidas del food court para beneficiar a los locales abriendo allí la totalidad de las mesas disponibles. Sin embargo, por desavenencias con clientes que llegaron sin el QR, ayer (miércoles) se decidió no solicitarlo más”, explicó Mora este jueves.

Marcela Trejos, gerenta general del centro comercial Oxígeno, confirmó que tampoco solicitarán el QR y siguen al 50% de aforo. Trejos explicó que el tope de su capacidad son 16.000 pero sus máximos han rondado las 8.000 personas dentro del establecimiento.

Como ejemplo, Trejos comentó que el domingo anterior recibieron 30.000 personas a lo largo de 11 horas de operación, pero nunca hubo más de 4.000 de forma simultánea, según registraron sus sistemas de monitoreo electrónico.

“Por eso tomamos la decisión para el mall completo. Situar personal en cada una de las 13 entradas, hace inviable el costo operativo para el negocio. A nivel de locales, cada cuál si puede solicitar el QR a discreción, pero entre más de 100 tiendas aquí, solo una lo está pidiendo por ahora”, detalló.

Julieta Bonilla Echeverría, vocera del Grupo de Centros Comerciales (Grupo CECO) confirmó que ningún afiliado pedirá el código.

Esta organización la integran los centros comerciales Lincoln Plaza, Paseo Metrópoli, Plaza Real Alajuela, Paseo de las Flores, Mall San Pedro, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este, Multicentro Desamparados, Terramall, Oxígeno y City Mall.

“En cada centro comercial, se ofreció a los locales optar por trabajar al 50% de aforo sin QR o 100% solicitándolo. Prácticamente todos prefieren el 50%, incluidas las cadenas de cines Cinépolis, Cinemark y Nova. El Gobierno no está preparado para el QR aún, es buena intención pero mal ejecutada hasta ahora”, indicó la vocera de CECO y gerenta de Multicentro Desamparados.

Reclamo

Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, calificó de “frustrante” la supuesta falta de diálogo del Gobierno para consensuar sobre el tema del QR.

“Propusimos no aplicar QR porque no hay garantía que todas las personas lo hayan obtenido o han tenido acceso a las dos vacunas. No se puede así. Nadie quiere pedirlo porque estaríamos castigando gente que no puede demostrar su vacunación aún deseando tener el QR”, insistió.

Castilla recordó que los comerciantes en Costa Rica se componen en un 74% de microempresas o profesionales independientes con pequeños establecimientos para quienes, además, es complicado por costo operativo hacer esta verificación. Por ello, agregó, prefieren seguir al 50% de su aforo.

“Y está el otro tema del cual no se habla, las mismas autoridades que verifican los aforos están inmersas en una gran confusión en general de cómo se verifican los mismos aforos. Aplicar voluntariamente el QR solo complicaría más las cosas para los establecimientos en caso de inspecciones”, se quejó el vocero de los comerciantes.