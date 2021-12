Código QR sigue sin llegar a 24.000 vacunados en el extranjero

Unos 24.000 costarricenses que se vacunaron contra la covid-19 en el extranjero no podrían ingresar en este momento a un establecimiento que exija el código QR, dentro del plan voluntario para locales que deseen operar al 100% de su capacidad, el cual comenzó a implementarse desde este 1.° de diciembre.

A cualquiera de ellos que ingrese al sitio web de usuarios del Ministerio de Salud para generar su certificado, el sistema le indicará que sus datos no coinciden. La razón principal es que su información aún no ha sido incluida por parte de los funcionarios y, por lo tanto, el código QR no puede generarse.

Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), explicó que se recibieron más de 56.000 solicitudes de usuarios que habían recibido al menos una dosis fuera el territorio nacional y que ya se había logrado atender a más de la mitad, pero aún trabajan en obtener el certificado para más de 20.000 nacionales y residentes.

“Que tengan un poco de paciencia. Nos hemos puesto de meta al 10 de diciembre para darle el certificado a las menos de 24.000 personas. Este martes comenzaron a trabajar 63 personas que estuvieron capacitándose la semana pasada para dedicarse exclusivamente a este tema y que las personas tengan su certificado a mano en pocos días. Ya la próxima semana veremos un avance significativo”, prometió.

Quienes recibieron el biológico fuera del territorio nacional tienen enfrentan un proceso más riguroso de revisión, que incluye llenar un formulario y enviar una declaración jurada, una fotografía del carné de vacunación, una traducción al español (puede ser hecha por ellos mismos) y la foto de su cédula.

¿Qué sucede si hay error en mis datos?

En el concierto de Malpaís realizado en Parque Viva se pidió el código QR a los asistentes. Este comprobante también se solicita para ir a los estadios. (Rafael Pacheco Granados)

Hay personas, tanto vacunadas en Costa Rica como en el extranjero, en las que se dan errores, ya se del producto recibido o del lote. Hay quienes también han visto errores en su número de cédula.

Mora explicó que estas personas deberían llenar el formulario disponible en el sitio https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/certificado-de-vacunacion-covid-19 y poner sus datos. En este caso, cuando se les reenvía el código QR podrán actualizarlo en el sitio de usuarios nuevamente.

En este momento, la aplicación obligatoria del código QR está paralizada por una medida cautelar provisionalísima del Tribunal Contencioso Administrativo que estudia una solicitud de empresarios turísticos hacia la obligatoriedad de este sistema. La suspensión se anunció el pasado 13 de noviembre y aún no se ha dado una resolución.

De ahí que solo se implementó un plan voluntario.