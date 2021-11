Código QR: empresarios acusan a Gobierno de irrespetar suspensión de medida

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) señaló este viernes que la aplicación voluntaria del código QR es un irrespeto a la medida cautelar que dejó en suspenso una directriz del Gobierno sobre el uso de esa herramienta para verificar la vacunación completa contra la covid-19.

Dicha organización calificó el ofrecimiento anunciado este jueves por el Gobierno como una “una forma vedada de implementar el QR” y abogó por respetar la disposición judicial “hasta que no haya un fallo definitivo”.

Alegó que, en el caso del turismo, los visitantes que no cuenten con el QR se verán limitados o no podrán ingresar a algunos comercios, provocando una menor actividad económica en una industria que aún no se recupera por completo.

Este jueves por la noche, las autoridades anunciaron que los establecimientos comerciales podrán operar al 100% de su aforo a partir del 1.° de diciembre si, voluntariamente, piden a sus clientes el código QR que comprueba que cuentan con las dos dosis de protección. Aquellos negocios que declinen utilizar la herramienta continuarán al 50% de aforo.

La oferta del Gobierno sobrevino luego de que un juez ordenara suspender la aplicación del código QR mientras el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resuelve un reclamo de empresarios turísticos contra esa medida. La suspensión afecta solo al código, por lo que sigue vigente el plan escalonado de aumento de aforos anunciado por las autoridades sanitarias la semana anterior.

La cúpula empresarial insistió en que la medida debería considerarse en un plazo mayo e implementarse luego de la Semana Santa.

Antes, dice Uccaep, limitará a algunos comercios lo cual podreia aumentar sus costos operativos e insistió en que muchas personas aún no tienen acceso al código, lo cual podría limitar derechos del consumidor de acceso a locales.

Adicionalmente, y en el caso del turismo, la Unión advirtió que visitantes sin QR también se verán limitados o no podrán ingresar a algunos comercios lo cual ocasionará menor actividad económica aún en recuperación luego de los efectos económicos dejados por la pandemia.

Crucero Limón Con la llegada del Emerald Princess, la semana pasada cuando arrancó la temporada de cruceros 2021-2022 en el Caribe de Costa Rica. Según Uccaep, el pedido del código QR a visitantes extranjeros afectará a ese sector. Foto: (Cortesía ICT)

Descato contra resolución

Bary Roberts Strachan, empresario turístico y exvicepresidente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), calificó este viernes el anuncio del Ejecutivo como “un desacato a la autoridad flagrante y eminente” a la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo.

Roberts y otros empresarios del sector acudieron a esa instancia a solicitar la medida cautelar provisionalísima que tiene en suspenso el uso del QR en Costa Rica.

“Se están brincando con garrocha lo que dice el juzgado. Pueden apelar en términos de formalismos de comunicación pero el presidente de la República, en medios de prensa, habló claramente de la resolución del juzgado y no hay duda de que el Gobierno está plenamente enterado de la restricción”, insistió.

El empresario anunció que están por presentar un escrito para presentarlo al juzgado.

Roberts hizo notar que, desde el sábado anterior, la resolución emitida se indica textualmente que las autoridades de Gobierno “deben abstenerse de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del Código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo y/o cualquier otro, hasta tanto no sea resuelto por el fondo el presente asunto”.

José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares), sí brindó su apoyo al ofrecimiento de las autoridades.

“Vemos el aumento del aforo con muy buenos ojos para aumentar las ventas. Ayudará a contratrar más personal luego de las afectaciones en el 2020 cuando hubo 109.000 personas desempleadas y 75.000 con suspensión laboral según datos de la Cámara Costarricense De Restaurantes”, afirmó.

(*) Noticia en desarrollo.