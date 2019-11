“La auditoría interna no hizo informes a esos proyectos aún cuando año a año se destinaba una cantidad importante (de dinero). Y que conste, yo aquí no estoy cuestionando la razón de ser de estos proyectos, que me parece muy importante poder trasladar esos recursos a organizaciones, estoy cuestionando cómo financiamos proyectos sin que estén vinculados a un plan de trabajo”, señaló la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).