Auditora del ICE sugirió montar red 5G a partir de tecnología de Huawei

La auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, recomendó a la institución lanzar una red 5G basándose en la tecnología de la empresa Huawei, que hoy soporta las redes 3G y 4G.

Esta fue la recomendación que hizo la funcionaria al Consejo Directivo del ICE el 16 de agosto en el oficio 0020-174-2024, en el cual incluyó el documento “Emisión del servicio advertencia: Riesgo de continuidad de negocio asociado a la no implementación de servicios y soluciones en tecnologías sobre redes 5G adjunto”.

La sugerencia se dio a pesar del decreto ejecutivo, de agosto de 2023, que excluyó a Huawei de proveer esa tecnología en el país. La normativa está suspendida por una decisión judicial, la misma que paralizó el proceso iniciado por el ICE para buscar empresas que desarrollaran su red 5G.

Imagen del 31 de octubre de 2019 de asistentes a la exhibición de servicios 5G de la firma tecnológica china Huawei durante una feria tecnológica en Pekín. Fotografía: (Mark Schiefelbein/AP)

La auditora recordó al Consejo Directivo del ICE que ignorar el oficio podría interpretarse como un rechazo tácito del servicio de advertencia, como se denomina a la función que cumple la Auditoría Interna de una institución para prevenir sobre lo que procede legal, administrativa y técnicamente en torno a un asunto específico.

Indicó además, que la Ley General de Control Interno (Ley N.º 8292) contempla responsabilidad administrativa tanto por acciones como por omisiones en casos de inacción ante un informe de advertencia, en caso de que se materialicen los riesgos advertidos.

La funcionaria propuso la solución al tema de 5G del ICE a pesar de que el artículo 34 de la misma ley 8292 prohíbe a los auditores internos realizar funciones de administración activa (salvo en lo necesario para cumplir sus competencias).

Este miércoles, se le enviaron consultas al Instituto sobre qué decisiones se tomaron luego de las indicaciones de Machuca Flores. Se está a la espera de respuesta.

Complicaciones de medida judicial para desarrollar 5 G

Al hacer la sugerencia, la auditora analizó los riesgos y las implicaciones del decreto emitido por el gobierno, el cual establece que para el desarrollo de 5G solo pueden adquirirse equipos de empresas venidas de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest en 2001. China, país de origen de Huawei, no es signatario.

De acuerdo con el decreto, el convenio se considera “un instrumento jurídico fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia, cuyo objetivo principal es prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y promover la cooperación internacional en este ámbito”.

Para Machuca, la normativa impulsada por el gobierno afecta el avance del concurso público que el ICE había lanzado en noviembre de 2023 para adjudicar el despliegue de 5G.

Se trató del procedimiento realizado mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) cuya recepción de ofertas cerró el 18 de diciembre de 2023 y el plazo de resolución era de 50 días hábiles, con la participación de al menos ocho oferentes.

Contra el concurso, el Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto presentó una medida cautelar provisionalísima, la cual fue acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo. Fue esta decisión judicial la que dejó en suspenso los efectos jurídicos del decreto y cualquier adjudicación ligada a 5G hasta que se resuelva la medida cautelar.

LEA MÁS: Leyes obligan a Huawei a ayudar a inteligencia china, alerta experto en 5G y ciberseguridad

Ante las circunstancias, la auditora general advirtió de que el proceso licitatorio no podía continuar, lo cual deja al ICE sin la infraestructura necesaria para desarrollar una red 5G bajo el esquema stand alone.

El esquema stand alone significa que un operador de redes móviles (como el Instituto, por ejemplo), crea su red 5G completamente nueva y del todo independiente de sus servicios actuales de 4G y de cualquier otra red heredada.

“En un escenario realista, aun y cuando se logren resolver temas jurídicos a nivel del Tribunal Contencioso Administrativo a mediano plazo, lo cierto es que ya hay una afectación negativa para el ICE, porque la implementación de servicios y soluciones mediante el modelo stand alone le requeriría al ICE de un plazo considerable de adjudicación y entrada en operación de los servicios”, indicó.

Ante esta situación, Machuca Flores sugirió al Consejo Directivo optar por un esquema non stand alone, que utilizaría la infraestructura existente de redes 3G y 4G para implementar 5G. Actualmente, Huawei es el proveedor de esta infraestructura en el ICE.

LEA MÁS: Tribunal suspende reglamento que excluye a Huawei como proveedor de 5G en Costa Rica

Diferencia entre ‘non stand alone’ y ‘stand alone’

Desde un punto de vista estrictamente tecnológico, hay dos opciones válidas para desarrollar redes 5G: las de tipo non stand alone (NSA) y stand alone (SA). Se diferencian en un concepto central del funcionamiento.

Una red móvil tiene dos componentes principales: el núcleo, o core y la tecnología de acceso de radio. El núcleo es el elemento que permite la comunicación entre los usuarios, gestiona el tráfico de voz y datos y atiende las conexiones con las redes de otros operadores y con Internet.

La tecnología de acceso de radio se compone de todos los elementos que permiten la conexión inalámbrica con los usuarios. Este andamiaje comprende las torres de telecomunicaciones, las antenas de las torres y todo el equipamiento de radiobases para vincular los celulares de los usuarios con esa red.

Una red 5G NSA utiliza una nueva tecnología de acceso de radio (5G New Radio o NR) junto con el núcleo de red 4G existente. Su principal ventaja es que habilita a un operador aprovechar su infraestructura 4G existente para prestar un servicio 5G.

Por su parte, 5G SA también utiliza la tecnología de acceso 5G NR, pero en conjunto con un también nuevo núcleo de red 5G. Es decir, se trata de una nueva red en sí misma independiente de la 4G: una red stand alone.

El ingeniero Roberto Sasso, director del Club de Investigación Tecnológica, explicó que algunos operadores encuentran más fácil darle toda la red 5G a un solo proveedor de equipos, y que estos la mantengan también.

“Eso obviamente puede ser un peligro para la seguridad nacional”, agregó.

Recientes contratos millonarios a Huawei

La recomendación de Machuca Flores de montar la red 5G basándose en la tecnología de la empresa Huawei que hoy soporta las redes 3G y 4G, se emitió después de que la empresa china consiguiera contratos con el ICE por casi $72 millones entre enero de 2023 y febrero de 2024, ligados a las redes 3G y 4G del Instituto.

Fueron cinco adjudicaciones a Huawei sin mediar licitación, pues en cada caso se invocó la figura de “procedimientos especiales”, como confirmó este diario en Sicop.

Se trató de uno por $9,6 millones, adjudicado el 14 de enero de 2023; otro por $12,6 millones y otorgado el 7 de febrero de 2023, y un tercero por $2,5 millones del 14 de febrero de 2023. Los últimos son por $4,3 millones, del 15 de agosto del 2023, y, el más cuantioso, por $42,6 millones, adjudicado el 13 febrero de este año.

Este último contrato aparece en Sicop descrito como Adquisición de bienes compatibles con la marca Huawei y servicios para robustecimiento de la red existente en las tecnologías 3G y 4G, modalidad de entrega según demanda.

Como el procedimiento es “según demanda”, implica que cumplido el primer año de la contratación esta es prorrogable por 3 años adicionales, según indica la propia documentación incluida en el Sistema.