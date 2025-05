Saprissa da una noticia que alegrará a sus aficionados

En el Deportivo Saprissa viven días de cambios, de salidas, análisis de puestos, posibles préstamos y la opción de algunas contrataciones.

En medio de reuniones, de ese ir y venir, los morados confirmaron una noticia que alegrará a sus aficionados.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la renovación de contrato del guardameta Esteban Alvarado, quien continuará vinculado a la institución hasta mayo del 2026“, informó Saprissa.

LEA MÁS: Saprissa quiere en su planilla a un jugador que le ayudó a ganar el tetracampeonato

Actualmente, el arquero acumula 77 partidos oficiales con la camiseta morada, mostrando un buen rendimiento, que le permitió volver a integrar la Selección Nacional.

“Para mí es un compromiso y una gran responsabilidad estar en Saprissa. Sé que mucha gente hace un sacrificio para comprar su boleto y venir los domingos al estadio y muchas veces estar bajo lluvia. Es un compromiso con la afición dar lo mejor de mí en la cancha. Soy un apasionado y tengo claro que esto no es solo los domingos, es el día a día. He sentido el cariño y respaldo del saprissismo, de la afición más grande del país”, dijo Esteban Alvarado en el programa Los Saprissa.

Alvarado regresó al conjunto morado en enero de 2023 con el firme propósito de aportar su experiencia, liderazgo y compromiso. Desde entonces, ha sido pieza clave en la obtención de tres campeonatos consecutivos, consolidándose como uno de los referentes del equipo.

Esteban Alvarado seguirá un año más con el Deportivo Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa agradece profundamente a Esteban Alvarado por su entrega y profesionalismo, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, defendiendo el marco del club más grande de Centroamérica”, señaló Saprissa.

Alvarado destacó estar muy contento con la renovación, se siente ilusionado.

“En mi cabeza y la de todos mis compañeros, sabemos que en esos dos años (renovación) hay cuatro títulos nacionales en disputa, así que, de cuatro, cuatro. Esa es la mentalidad”, destacó Esteban Alvarado.

Al guardameta le consultaron que lo hizo firmar otra vez, seguir vestido de morado.

“En algún momento cometí un error en no apresurar mi llegada a Saprissa, pero por algo pasan las cosas. Me tocó un proceso que no fue fácil ganarme la confianza de reintegrarme al equipo, que creo fue justo. Renuncié a muchas cosas para poder regresar a Saprissa y no me arrepiento en lo absoluto. Saprissa es de los equipos por los que he sacrificado cosas y lo hago por cariño, por amor a la camisa y en el momento que vea o sienta que no le puedo retribuir al equipo y a la afición, soy el primer en dar un paso a un lado”, resaltó Esteban Alvarado.

Alvarado añadió que siempre va a darlo todo, exigirse y entregarse al máximo.

“De los mejores momentos que he vivido con Saprissa, contra la Liga siempre es uno. Recuerdo un partido contra Cartaginés por Concacaf, no estaba jugando regularmente y fue un encuentro donde tuve una intervención en el último minuto, que no sé por qué me quedó dando vueltas en la cabeza. Son momentos que me han quedado ahí”, opinó Alvarado.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada,aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibirEl Boletín Moradoen su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.