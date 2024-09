Hospital de Cartago: ‘Ya es suficiente’, afirma alcalde Mario Redondo

El último traspié para la construcción de nuevas instalaciones del Hospital Max Peralta, de Cartago, pone en riesgo el derecho a la salud de los cartagineses, aseveró Mario Redondo, alcalde de ese cantón.

“Yo invitaría a todos los que tienen poder de decisión en el proyecto del nuevo hospital a que visiten, a cualquier hora del día, la sala de emergencias del Max Peralta para que la vean cómo está, completamente saturada y para que entrevisten a la gente que tiene seis o siete horas esperando por atención médica”, expresó Redondo.

Las declaraciones las dio minutos después de conocer que la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. se retiró del proyecto para construir el nuevo centro médico. Entre las razones que esgrime la empresa están las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años, y criterios encontrados entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de construir el hospital en el terreno elegido. Según la compañía, esos criterios “han puesto en entredicho el proyecto”.

En los últimos meses, el gobierno y Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, han mantenido un pulso con instancias técnicas de la entidad en torno a la idoneidad del terreno comprado para levantar la obra.

En reiteradas ocasiones, Esquivel ha cuestionado el inmueble, ubicado en El Guarco, argumentando la existencia de fallas geológicas que no lo harían apto para la construcción. Sin embargo, múltiples estudios, investigaciones y pronunciamientos señalan lo contrario.

Por ejemplo, en enero del presente año, Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), declaró que no recuerda una controversia de este tipo sobre el uso de un terreno para una obra pública, en especial cuando existen estudios técnicos que señalan la conveniencia del inmueble.

En aquella ocasión, Vargas aseguró que el Colegio estaba satisfecho con el nivel y la calidad de los profesionales que habían realizado los estudios, porque se trataba de profesionales altamente competentes.

“Ya es suficiente, yo les pido que se pongan la mano en el corazón y dejen de estar haciendo política con lo que no se debe hacer política”, afirmó Redondo.

El alcalde enfatizó en que no existen pronunciamientos que señalen que el terreno adquirido por la CCSS para el nuevo Max Peralta sea inviable y, por lo tanto, no hay opción de que se compre un nuevo inmueble.

“No hay un dictamen técnico que diga que el actual terreno no sirve, con lo cual no hay posibilidad de sacar dinero para comprar otro (...) No podemos seguir perdiendo el tiempo, porque cada día que pasa perdemos días, no se vale lo que ha pasado, me siento realmente dolido”, dijo.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, participó el pasado 14 de setiembre en las celebraciones patrias. Ese día el presidente de la República, Rodrigo Chaves, volvió a cuestionar el proyecto para construir el nuevo Hospital Max Peralta. (Rafael Pacheco Granados)

Redondo rechazó valorar las manifestaciones hechas, en los últimos días por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con respecto al proyecto.

Justo este miércoles durante la conferencia en Casa Presidencial, el mandatario dijo: “Y del Hospital de Cartago pronto también daremos noticias”, sin especificar a qué se refería.

Menos de 24 horas después, se conoció el retiro de la empresa mexicana.

