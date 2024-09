‘Venta de citas en Ebáis se exacerba mientras haya quien venda y compre‘, afirma director de área de Salud de Cartago

El Área de Salud de Cartago se declara incapaz de tomar acciones para frenar la venta de espacios para citas en los Ebáis, porque considera que es una actividad fuera de su alcance, según las manifestaciones de Edwin Fernández Garita, director de esa dependencia de la Caja Costarricense de Seguro Social

“La problemática de la venta de cupos de citas se exacerba en el tanto exista alguien que ‘venda’ y ‘compre’ los cupos en el seno de los hogares, situación que se sale del alcance de la institución para controlarlo”, afirmó.

Para el funcionario, la comercialización de citas en muchos Ebáis, como ocurre en la comunidad de Lourdes de Agua Caliente, nace de varios factores. Entre ellos, reconoció la limitada capacidad de oferta de cupos de citas, muchas de las cuales se deben destinar a la atención de embarazadas, poblacioń infantil, posparto, adolescentes, adultos mayores, diabéticos e hipertensos.

Las declaraciones de Fernández se dieron en respuesta a una publicación de La Nación, que revela la enorme dificultad para los cartagineses de sacar cita en algún Ebáis de la provincia. Esto hace que haya aumentado la frecuencia de los llamados “gavilanes”, personas que duermen en las afueras de los Ebáis para adueñarse de los cupos y venderlos por entre ¢5.000 y ¢7.000.

Este diario logró documentar cinco testimonios de pacientes que han atestiguado esta situación.

“Aquí hay una señora que vende esos campos a ¢5.000 cada uno. No tengo problema con que lo haga con uno (espacio), pero es que agarra todos y lleva a unos 5 o 7 muchachos de no muy buen ver a quienes les paga. Cuando llegamos los demás, no quedan citas o debemos esperar a que haya algún ausente. Si todos llegan, perdimos el día y nos devolvemos a casa sin cita”, relató una afectada.

Razones de falta de citas en Ebáis

Edwin Fernández Garita, del Área de Salud de Cartago, citó otras razones para explicar la situación que denuncian los pacientes. Destacó que la CCSS solo tiene competencia dentro de los límites de las instalaciones de salud; en este caso, de los Ebáis.

“Con el fin de mejorar un poco la capacidad de cupos de citas, el Área de Salud Cartago ha venido utilizando una estrategia local aprovechando el EDUS (Expediente Digital Único en Salud). En caso de que algún usuario no encuentre cita pero en otro Ebáis hay cupos disponibles, se le ofrece un cupo en otro Ebáis para que pueda ser atendido el mismo día.

Fernández aseguró que la CCSS hace “enormes esfuerzos” para reducir la brecha en los Ebáis. Desde el 2022, el Ebáis de Agua Caliente tiene horario ampliado desde las 6 a. m. hasta las 9 p. m., de lunes a jueves, y viernes hasta las 8 p. m. También los sábados de 7 a. m. a 3 pm.

“Para este año, la institución nos comunicó la dotación de cuatro nuevos Ebáis, incluyendo uno para la comunidad de El Carmen, lo que vendrá a mejorar la oferta de servicios a dicha comunidad”, prometió.