UCR mantendrá mascarilla y vacunación hasta no ver los decretos publicados

Actualmente,en todas las sedes de la UCR es obligatorio el uso de mascarilla y la vacunación contra la covid-19. (Rafael Pacheco Granados)

Mientras no aparezcan publicados en el diario oficial La Gaceta los decretos que firmó el mandatario Rodrigo Chaves, este 8 de mayo, la Universidad de Costa Rica (UCR) mantendrá vigente la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la vacunación contra la covid-19 para alumnos y funcionarios.

Así lo informó la institución al hacer énfasis en que a la fecha los decretos “no son de conocimiento público”. Sin embargo, dijo que cuando se publiquen “valorarán” su aplicación

“Así las cosas, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica se encuentra a la espera de la publicación en el diario oficial La Gaceta para valorar las medidas que adoptará la Universidad de Costa Rica. Toda medida se fundamentará en criterios científicos, técnico-sanitarios y jurídicos aplicables”, declaró el rector, Gustavo Gutiérrez, en un comunicado a la comunidad universitaria.

Mientras que esos decretos no se publiquen, la UCR informó de que mantendrá vigente los protocolos antes comunicados, que establecen la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados y la vacunación como requisito para hacer uso de las instalaciones universitarias.

“Hasta no conocer el contenido de los decretos anunciados ayer por el presidente, no podemos saber con seguridad el alcance de las medidas y su arraigo jurídico, razón por la cual no podemos adelantar cómo se aplicarían”, dijo Gutiérrez ante consultas de este medio.



Agregó que la institución tiene potestad para adoptar medidas sanitarias y de seguridad a lo interno de sus campus, en el marco del ordenamiento jurídico y las pautas generales que ha establecido el Ministerio de Salud hasta ahora.



“En este sentido es que, una vez que tengamos la información completa y con el apoyo de personas expertas en los temas sanitarios, la Institución valorará si mantiene los requisitos de uso de mascarilla y esquema de vacunación para utilizar las instalaciones universitarias”, añadió el rector.

Este domingo 8 de mayo, día del Traspaso de Poderes, el presidente Rodrigo Chaves firmó sus primeros decretos, pero estos no han sido dados a conocer ni en el diario oficial ni por medio de la oficina de Prensa de Casa Presidencial o del Ministerio de Salud.

Los documentos firmados incluyen, por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 y del uso de la mascarilla, así como cambios en el mercado del arroz y en los registros de agroquímicos y medicinas. Otro decreto es una declaratoria de emergencia ante los ataques cibernéticos contra entidades públicas.

La derogatoria de la obligatoriedad de la vacunación ha despertado fuertes críticas desde el sector médico y dudas legales sobre su legitimidad.

Tanto la Unión Médica Nacional como la abogada laboralista, Paola Gutiérrez, sostienen que la obligación de vacunarse no puede ser derogada sin un criterio técnico y científico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de acuerdo con la Ley Nacional de Vacunación.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que, sobre el tema puntual de vacunación y mascarillas, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, se referirá al tema a partir de este martes.