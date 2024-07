Trabajadores independientes reclaman a CCSS incumplir condonación de facturas médicas

Edwin Madriz Fonseca es un taxista de 59 años. En julio del 2021, cuando se vivía el peor momento de la pandemia por la covid-19, él cayó gravemente enfermo y estuvo hospitalizado una semana en el Calderón Guardia conectado a respiradores. Esos seis días le generaron una factura por servicios médicos que llega a los ¢10 millones la cual no ha podido cancelar hasta el día de hoy.

Este vecino de Calle Blancos, en Goicoechea, San José, es un trabajador independiente. Desde hace 30 años vive de manejar taxi. Confiado en una reforma aprobada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que prometía condonar deudas por facturas médicas, realizó el trámite para la condonación a finales del 2023, sin que hasta ahora este se haya resuelto.

“Lo que más me está perjudicando es que tengo que renovar la concesión de taxi. Me toca en este mes (julio), y estoy pegado con una factura médica que está para condonación. Hay una ley que condona los casos del 2022 hacia atrás. Yo hice la gestión mía en noviembre, mi número de gestión es 18.026.

“El 17 de abril presenté otra solicitud y no me han dado respuesta, así que estoy entre la espada y la pared. Tengo que renovar este mes y sigo sin respuesta de la Caja. Aparezco moroso en la Caja y entonces el Consejo de Transporte Público no me gestiona la concesión”, afirma Edwin Madriz, a quien este asunto le roba el sueño.

Joseph Thompson es vocero de la organización Borrón y Cuenta Nueva, que reúne a trabajadores independientes morosos con la CCSS, como Madriz.

Para Thompson, la institución solo da excusas, sobre todo en las sucursales donde los mandos medios ignoran los acuerdos que salen de la Junta Directiva de la Caja para facilitar arreglos y convenios de pago a trabajadores independientes morosos.

“Nueve meses después de aprobada la condonación de facturas por servicios médicos, al día de hoy la Caja sigue sin aplicarla bajo la justificación de que están ajustando los sistemas.

“Estamos a cinco meses de que ese privilegio se pierda y esto perjudicaría a miles de trabajadores independientes que tienen facturas por servicios médicos. Muchos están haciendo arreglos de pago y cancelando cuotas altísimas de deudas inexistentes”, reclamó Thompson.

Esto es lo que le sucede a Madriz. Él acude a la sucursal de la Caja en Goicoechea y asegura que ahí los empleados no saben nada de estas condonaciones.

“Yo tengo el número de gestión que pedí en noviembre cuando hice la solicitud de condonación. Aunque estoy al día con mis cuotas mensuales está esa factura que me tiene prensado.

“Lo único que han logrado decirme cuando me informan algo es que mi solicitud está en estudio y que no tienen orden superior para condonar mi deuda”, afirma Madriz, quien es el único sostén de su familia y debe cancelar, además, el préstamo de ¢350.000 mensuales por la casa que compró.

Explicación de CCSS por atraso en condonar deudas

Ante una consulta de La Nación, Christian Guillén, de la Dirección de Cobros, asegura que la Caja está aplicando la condonación de intereses, multas y recargos a patronos y trabajadores independientes. También la prescripción de deudas de trabajadores con base en lo dispuesto en las leyes 10.232 y 10.363.

Guillén reconoció que la aplicación simultánea de esas leyes generó una alta demanda de solicitudes. En consecuencia, la Caja se ha visto obligada a ajustar procesos, sistemas de información y facilitar recursos a las unidades responsables de estos temas.

“En lo que se refiere a la condonación de servicios médicos, es importante resaltar que esto es ya posible. (...) desde el 14 de noviembre del 2023, fecha en que la Junta Directiva aprobó la condonación de los servicios médicos, se han venido atendiendo (las solicitudes) conforme la capacidad instalada, y su implementación se ha realizado de forma gradual.

“Respecto a la acumulación de facturas de servicios médicos que se menciona, es importante resaltar que el artículo 36 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que, en caso de morosidad, la institución tiene el derecho de cobrar de forma íntegra el valor de la prestación médica otorgada.

“Si bien las leyes 10.232 y 10.363 se crearon con el fin de promover la formalización principalmente de los trabajadores independientes, estas no eximen a los usuarios de su obligación de mantenerse al día en el pago de sus contribuciones”, enfatizó el funcionario de Cobros por medio de la oficina de prensa de la CCSS.

Según datos de la institución, hasta este 10 de julio la Caja había atendido 20.044 solicitudes de condonación. De ellas, 18.295 eran para formalizar un convenio de pago. Además, se atendieron 2.352 solicitudes de prescripción de trabajadores independientes.

Las solicitudes de condonación de multas, recargos e intereses pendientes de atender eran 629 al 30 de junio anterior.