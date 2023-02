Torre de la Esperanza: paralizado proyecto para desahogar Hospital de Niños

El proyecto para construir la torre de cuidados críticos, del Hospital Nacional de Niños (HNN), conocida como Torre de la Esperanza, está paralizado, luego más de 20 años en gestación.

De acuerdo con los encargados, desde el 2021, se cayeron los ingresos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que pasaron de ¢3.500 millones anuales a ¢500 millones. El Ministerio de Hacienda justificó esa reducción en el cumplimiento de la regla fiscal, informó Luis Gamboa, de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Hospital de Niños.

Hasta ahora, se había comprado el terreno y contratado una unidad gerencial, encargada de los estudios de ingeniería para la obra, cuyo costo es de $143 millones. El recorte de fondos frenó el proceso, incluidas varias licitaciones. Hasta el 2022, agregó Gamboa, se estimó en $13 millones la baja en los ingresos para el proyecto.

Torre de la Esperanza de Hospital de Niños tiene plan maestro y concepto arquitectónico, luego de más de 10 años de espera

La Torre de la Esperanza es un proyecto que aunque lleva más de dos décadas en planes, oficialmente echó a andar en el 2009. Sin embargo, a la fecha no hay más que una placa frente al edificio del hospital, sobre paseo Colón, en San José.

Este es un diseño de cómo luciría la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, presentado en el 2020 por la CCSS.

Los recursos para este proyecto son administrados por un fideicomiso donde figura la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños como fideicomitente, el Banco Nacional de Costa Rica como fiduciario y la CCSS como fideicomisaria. El plazo del contrato es por treinta años.

Se prevé que sea un edificio de 11 pisos y tres sótanos, especializado en la atención de cuidados críticos de pacientes infantiles, que permita desahogar los saturados servicios del Hospital Nacional de Niños, centro que tiene 56 años de funcionar.

Hospital saturado Copiado!

La paralización por falta de fondos −solo cuentan con entre $40 millones y $50 millones del total requerido− complica la provisión de servicios en el viejo hospital, que ya no tiene para dónde crecer.

Según datos de la Asociación, el 90% de los equipos para cuidado crítico tiene un promedio de 25 años de trabajo, y hay 7.000 niños y niñas en lista de espera para atención; principalmente quirúrgica.

De torre para Hospital de Niños solo existe la placa

“La decisión de las autoridades fiscales de reducir el financiamiento anual del fideicomiso encargado de la construcción y equipamiento de la torre es el detonante.

“El Ministerio de Hacienda, alegando que la regla fiscal lo obliga, cosa que no es cierta porque la Procuraduría dijo que los dineros de Fodesaf no están afectados por la regla fiscal, reduce el presupuesto a ¢500 millones anuales”, explicó Gamboa.

En el 2010, fue colocada esta placa para una torre inexistente. Está en uno de los jardines del Hospital Nacional de Niños. (JDNT)

Pero esos ¢500 millones son insuficientes para seguir adelante con el proyecto, dijo el vocero de la Junta Directiva.

“Al suceder esto el proyecto no es viable. Cuando nos sentamos a hacer los números para ver si podemos pedir un préstamo o hacer una emisión de bonos para asegurar el financiamiento para lo que falta de la torre, los números no dan. Porque no hay capacidad de pago con ¢500 millones anuales, y menos con los $13 millones recortados en los años anteriores”, enfatizó Gamboa.

La Asociación ha enviado cartas a las autoridades del Gobierno y de Hacienda pero, según dijo Gamboa, no han obtenido ninguna reacción positiva.

Torre de la Esperanza del Hospital de Niños perdió $20 millones en cuatro años

Según la Asociación Pro Hospital, el actual edificio llegó a su límite, sobrepasado por las necesidades de atender nuevos y más complejos padecimientos entre la población infantil; entre ellas, malformaciones congénitas, afecciones perinatales, traumatismos, quemaduras y violencia.

Para la organización, construir la torre es de carácter urgente, dijo el presidente Alejandro Pignataro.

“Es de reconocer que aún con una gran carencia de espacio físico y de equipo médico moderno adecuado, el personal médico lucha a diario para dar esperanza a cada paciente, y esto se puede remediar dándole a la población infantil instalaciones debidamente acondicionadas”, acotó Pignataro.

Según esa Asociación, el Hospital Nacional de Niños atiende a más de 400.000 pacientes al año, cifra que incluye 150.000 consultas de emergencias.