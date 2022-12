Sustituya la lista de propósitos de Año Nuevo por esta práctica más saludable

¿Está usted entre quienes se toman un tiempo para elaborar una lista de propósitos para iniciar el Año Nuevo? (Y de paso, ¿le echa un ojito a la lista anterior (o anteriores) para ver qué cumplió y qué no?)

Esta práctica es más común de lo que se imagina y forma parte del casi inevitable ambiente de introspección que se dispersa en estos últimos días del año. Lo que pasa es que pocos logran cumplir con esa larga y ambiciosa lista de objetivos, pues la gran mayoría procrastina: deja todo para después.

La psicóloga Jackie Solano le trae una propuesta para iniciar el 2023 con otros aires, menos saturados de la depresión y la ansiedad que generan esas famosas listas abundantes en propósitos para adelgazar, comprarse más cosas o terminar carreras universitarias.

“Deje de hacer listas porque lo usual es que queden para otro momento. Eso nos hace sentir culpables porque todo lo dejamos para después. Yo dejé de hacer eso porque realmente nunca las cumplía y porque en este tiempo tenemos dos grandes enfermedades: pasado y futuro; depresión y ansiedad. En el momento en que fui consciente de que era enfermizo estar con las listas de propósitos de año, las dejé”, explica la psicóloga.

Jackie Solano recomienda no agobiar el cuerpo y el espíritu con actitudes casi de autoflagelación por no cumplir con propósitos planteados a lo largo, quizá, de muchos años.

En su lugar, aconseja empezar a practicar comportamientos más relacionados con la importancia de vivir en el momento presente, plantearse un propósito para cada día y agradecer la abundancia.

Recordar la abundancia, dice, no es caer en un comportamiento de pedir y pedir y quiero y quiero. Abundancia, por el contrario, significa agradecer que no sobra ni falta nada, explica Solano.

“Cuando recuerdo que nací abundante empiezo a dar gracias, y cuando doy gracias empiezo a estar en paz. No pensemos en proponernos este año ir cuatro veces a la semana al gimnasio. Basémonos mejor en la abundancia de la salud física y mental”, sugiere.

Pero, ¿cómo hacerlo? “Con propósito. ¿Cómo puedo vivir diariamente el propósito de la abundancia física? Cuando todos los días agradezco a mi cuerpo lo que hace por mí y soy consciente de todo lo que hace.

“Yo no digo que sea malo ir a un gimnasio o a un nutricionista. Lo que aconsejo es ser consciente de la forma en que hacemos las cosas. Si soy consciente del esfuerzo tan grande que hace mi corazón o mi estómago todos los días, y les doy las gracias, y si soy consciente cuando estoy comiendo de lo que ingiere mi cuerpo, eso es abundancia”, explica.

Lo anterior ancla con vivir un día a la vez, sin obsesionarse con el pasado (los propósitos no cumplidos) o con el futuro (la interminable lista de objetivos a tachar).

Solano también recomienda una práctica diaria: buscar alrededor nuestro cinco milagros todos los días.

“Significa que hoy salgo de mi casa, camino, y me doy cuenta de la rosa amarilla en el jardín del vecino. Y experimento un gozo tan genuino como el que vive un niño cuando descubre cosas nuevas. Esto me ayudará a practicar vivir el presente, no el pasado ni el futuro”, agrega.

