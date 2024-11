Sindicalista: listas de espera siguen creciendo un año después de ‘Ruta de la Salud’

Este jueves 7 de noviembre, se cumple un año desde el anuncio de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del plan con el cual prometía terminar con las listas de espera en cirugía, procedimientos diagnósticos y citas con el especialista.

Pasado ese tiempo, “los números son desgarradores”, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), Lenín Hernández Navas. El dirigente compareció ante los diputados que integran la comisión investigadora de la Caja, este martes 5 de noviembre.

“Desde que se anunció esta ruta, se ha incrementado la lista quirúrgica en 77.231 personas, los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos en 491.695 personas. Ni hablemos desde que se inició la gestión de Marta Esquivel a la fecha, porque los números son inhumanos, crueles para las personas que dependemos de la Caja”, dijo Hernández al cerrar su comparecencia de dos horas.

Esquivel llegó a la Presidencia Ejecutiva de la Caja en setiembre de 2022, tras la destitución de Álvaro Ramos Chaves.

LEA MÁS: Sindicalista repudia injerencia de Poder Ejecutivo en CCSS

El manejo de las listas de espera en la CCSS es uno de los temas que investigará la comisión legislativa durante los diez meses en los que tiene previstos recibir a más de 70 personas. Hernández fue el segundo convocado; el primero fue Ramos, quien asistió el martes 29 de octubre. Este 5 de noviembre, la comisión aprobó convocar también al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

El Sinae ha dado seguimiento a las listas porque considera que Marta Esquivel ha tratado de enviar cortinas de humo desde un inicio para confundir a la opinión pública.

En el anuncio del 7 de noviembre del 2023, en el Estado Nacional, la presidenta ejecutiva de la CCSS dio a conocer la llamada “Ruta de la Salud. Menos Espera. Mejor Servicio”, propuesta que se esperaba desde febrero de ese mismo año. Al evento asistieron los miembros de la Junta Directiva de la CCSS de aquel momento, el Consejo de Gobierno, y directores de los principales hospitales del país.

El 7 de noviembre se cumplirá un año de la presentación de la "Ruta de la Salud", el plan contra las listas de espera que fracasó. En la imagen, Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, actualmente suspendida, y Rodrigo Chaves Robles, durante la presentación en el Estadio Nacional, hace un año. (MAYELA LOPEZ)

Siete meses después de la actividad, en la que divulgó un paquete de medidas que nunca contaron con el respaldo de los equipos técnicos de la Caja −como trascendió después por la prensa−, Marta Esquivel reconoció el fracaso del plan en una sesión de Junta Directiva.

“No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal. (...)”, manifestó en la sesión del jueves 13 de junio.

LEA MÁS: Marta Esquivel reconoce fracaso con listas de espera: ‘No avanzamos y la gente se está muriendo’

Para Lenín Hernández, el primer nivel de atención es la clave para resolver gran parte de ese problema, arrastrado por décadas y agudizado por la pandemia.

“Si este se fortalece, el 81% de las consultas se resolvería ahí: en Ebáis y clínicas, y eso ayudaría a descongestionar los hospitales periféricos y regionales. Esto ayudaría a las listas de espera en los hospitales de tercer nivel”, recalcó Hernández ante los congresistas.

Críticas a Marta Esquivel

Los diputados de la comisión también criticaron la labor de la presidencia ejecutiva de la CCSS en este y otros temas.

Luis Diego Vargas Rodríguez, del Partido Liberal Progresista, coincidió con Hernández en que Marta Esquivel ha propagado “nubes de humo” mientras las listas de espera crecen a pesar de las declaratorias de emergencia. Para Vargas, el manejo de la jerarca ha sido “más político” y con “poco interés por la institución”.

'Los números de listas de espera son inhumanos'

La diputada liberacionista Paulina Ramírez lamentó la situación, que se suma a lo sucedido recientemente con el nuevo hospital Max Peralta, cuya construcción quedó en el limbo, luego de que la empresa adjudicada se apartara del proyecto de manera inesperada.

“¡Qué triste tener una presidenta de la Caja que en lugar de fortalecerla parece su enemiga. No es solo este caso. Son muchos. Desde que alteró todos los datos de informes actuariales, suspendió el portafolio de infraestructura, viene el tema de copago y las listas de espera.

“Adicionalmente, el hospital de Cartago y otros, en los que, en todos los casos, se ha apartado de los criterios técnicos. Cuando vemos que la Junta Directiva tomó inicialmente la decisión de hacer un nuevo cartel y apartarse de lo que la comisión de adjudicaciones había dictaminado, vemos que son miembros elegidos por el señor presidente. ¿Dónde está la autonomía de la Caja?”, cuestionó Ramírez.

La verdiblanca es miembro de la Comisión de la Provincia de Cartago que ha pedido cuentas por el frustrado proyecto del nuevo hospital.