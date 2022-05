Rodrigo Chaves a Álvaro Ramos: ‘Amamos la CCSS; por favor, cuídela’

¿Cuáles fueron los encargos del presidente Rodrigo Chaves Robles al nuevo jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? Según Álvaro Ramos Chaves, entre las principales inquietudes del mandatario están las listas de espera y el empleo informal, y sobre ellas le preguntó la forma en que las abordaría desde el máximo cargo en la Caja.

“Un segundo comentario desde Casa Presidencial fue ‘amamos la Caja, por favor cuídela’. Esa fue la segunda instrucción, y me complace mucho seguirla al pie de la letra”, aseguró Ramos, para quien su rol durante los próximos cuatro años al frente de una institución con más de 60.000 empleados y responsable de la atención en salud, será el de articular y promover la toma de decisiones en procura de fortalecer los servicios de salud y la sostenibilidad del seguro de pensiones.

“¿Por qué me llama la atención este puesto? A un nivel muy personalísimo me hubiera gustado ser médico. Por la sordera, no lo pude hacer. Esta es una de las cosas que más cerca me va a permitir estar de ser médico. Dos, soy un apasionado de las políticas públicas. Mucho, es mi pasión en mi vida: vivo pensando en políticas públicas todo el día. A un grado poco común.

“Y una cosa que noté, una y otra vez, en mi proceso de estudiar la formulación de políticas públicas es que es muy fácil que una política pública sea letra muerta. ¿Cómo hacer para que no sea letra muerta y sea algo que genere bienestar en la población? Casi siempre hay que tener una implementación institucional de esa política pública, que debe tener recursos y personal capacitado, tiene que haber una secuencia de hechos fácticos que permiten que esa implementación ocurra”, dijo Ramos Chaves.

Para el doctor en Economía, de 38 años, los retos primarios de la Caja no son médicos: “Si los retos fueran primariamente médicos, yo no me hubiera sentido tranquilo viniendo aquí. Pero yo creo que los retos de la Caja ya no son médicos, son más bien actuariales y financieros.

Álvaro Ramos Chaves, presidente ejecutivo CCSS, considera que en Costa Rica la Caja es la que marca la diferencia en la implementación de políticas públicas. Puso como ejemplo la Ley de Paternidad Responsable, que le brindó un ámbito de protección a las madres y a sus hijos. (Ángela Ávalos R. )

“Quisiera poder decirle en cuatro años que logramos avanzar tanto en la maduración institucional del abordaje de los problemas financieros y actuariales, que ya no me necesitan. Hoy, en este momento histórico, me siento bastante tranquilo asumiendo el puesto”, aseguró.

“Como costarricense, crecí pensando que la Caja era extremadamente central al devenir histórico de Costa Rica. (...) Me he sentido tranquilo de venir y asumir este puesto que efectivamente es crítico, porque siento que tengo la formación personal y profesional para afrontar retos muy puntuales que tiene la Caja en este momento”, aseguró.

Ramos Chaves fue superintendente de pensiones entre el 2015 y 2020. Salió de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para asumir la presidencia ejecutiva de la CCSS.

Este jueves, 12 de mayo, los actuales miembros de la Junta Directiva le hicieron una ‘inducción’ al máximo órgano de decisión de la CCSS. Este órgano está compuesto por nueve miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo, con Ramos a la cabeza; otros tres del sector laboral y tres más de los empresarios.

En su primera conferencia de prensa, el pasado 10 de mayo, Ramos dijo que reciben financieramente estable a la institución, luego de los dos años más fuertes de la pandemia. También reiteró su política de ‘cero tolerancia’ a la corrupción y consideró que la reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) va por buen camino.

Al recibir la estafeta de su antecesor, Román Macaya Hayes, el pasado 9 de mayo, el nuevo jerarca se comprometió a trabajar duro para que la CCSS siga ofreciendo atención en salud de calidad: “(...) y esa tranquilidad de que cuando las personas afronten un periodo de vulnerabilidad, llámese vejez, se lastimen o enfermen, no tengan que tomar una decisión entre ir al hospital o tener que darle de comer a la familia. Seguir ofreciendo esa protección por los próximos 80 años y ojalá hasta el siglo XXII y más allá, ese es mi compromiso”.