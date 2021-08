¿Puedo ponerme la segunda dosis en el centro de salud que yo quiera?

Las personas que ya se pusieron su primera dosis contra la covid-19 tienen su segunda dosis asegurada. Los centros de salud programan esa reserva, junto al día, hora y lugar en que se colocará esa vacuna. (JOHN DURAN)

Los centros de salud recomiendan a las personas que esperan su segunda dosis contra la covid-19, acudir al mismo sitio donde le aplicaron la primera. Solo en casos muy calificados ese lugar podría cambiar.

Vilma Malespín, directora de Enfermería de Coopesaín, cooperativa que administra los servicios de primer nivel de atención en cantones como Tibás, al norte de San José, confirmó que esa es la recomendación que se les hace a los usuarios.

Sin embargo, reconoció que se evalúan los casos de quienes están adscritos al Área de Salud pero acudieron fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) para recibir la primera dosis.

“Se están registrando en una lista a la espera de disponibilidad de la vacuna, pues se aplican las dosis que se reciben para las personas que se vacunaron (primera dosis) en el Área de Sálud de Tibás”, comentó la directora de Enfermería.

La Nación envió una consulta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para confirmar las condiciones que deben tomar en cuenta quienes valoren cambiar de sitio de aplicación para la segunda dosis, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta a la solicitud enviada el 19 de agosto.

En las Áreas de Salud de la CCSS en Barva y San Pablo de Heredia, administradas por Coopesiba, se informó de que, para hacer ese cambio, las personas deben seguir un proceso.

Cada caso se valora y se programa la segunda dosis de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas que se distribuyan desde el nivel central de la CCSS.

[ Salud confirma presencia de variante delta del coronavirus en Costa Rica ]

“Nuestra recomendación es que si la persona tiene la posibilidad de ponerse la segunda dosis en el mismo lugar donde se puso la primera, lo haga. De esta forma, contará con su inmunización completa más rápido”, informó Coopesiba por medio de su oficina de prensa.

El mismo protocolo se sigue en San Francisco, Dos Ríos, Escazú y Santa Ana, que son áreas de salud a cargo de Coopesana. Ahí también se analiza cada caso, y la programación de la segunda dosis se hace según la disponibilidad de vacunas.

Por su parte, José Morúa, jefe de Enfermería del Área de Salud Desamparados 2, administrada por Coopesalud, recomienda lo siguiente:

“Lo ideal es que la persona acuda al área donde se aplicó la primera dosis porque en principio allí tienen su vacuna programada. A quien no quiera o no pueda ir al mismo lugar, se le indica que se le puede aplicar la vacuna, pero debemos de ponerlo en agenda para programarle su dosis, porque su vacuna no estaba programada (en el nuevo sitio).

“La aplicación de las segundas dosis aplicadas fuera del área, dependen de la disponibilidad de vacunas que tengamos”, reiteró Morúa.

Hacia inmunidad de rebaño

Con la apertura de la vacunación a grupos de edad y no por condición de riesgo que se inició a mediados de julio, hospitales y áreas de salud de todo el país abrieron la posibilidad de aplicarse la vacuna sin necesidad de cita previa.

[ Hospitales, tiendas y ‘malls’ vacunarán contra covid, sin cita, a quienes tengan entre 40 y 57 años ]

Hospitales como el México, San Juan de Dios o Calderón Guardia, acondicionaron sitios de vacunación para recibir a personas de cualquier parte del país, con la indicación de que deberían volver ahí por la segunda dosis.

La CCSS intensificó la aplicación de vacunas anticovid para acelerar el paso hacia la inmunidad colectiva, o de rebaño.

Franco Centeno se vacunó contra covid el 4 de agosto en la Universidad Hispanoamericana, donde Coopesaín acondicionó un puesto de vacunación. (Alonso Tenorio)

Las autoridades institucionales han reiterado varias veces la necesidad de cumplir con la segunda dosis y completar el esquema de protección contra la enfermedad; sobre todo, por la circulación de una variante más transmisible entre las personas, la delta.

Según el corte al 16 de agosto, se habían aplicado más de 3,8 millones de dosis, de las cuales 2,9 millones son primeras dosis y casi 900.000 son segundas dosis.

El mayor avance en la cobertura, tanto de primeras como de segundas dosis, está en las personas de 58 años y más, que registran porcentajes del 92% y del 88%, respectivamente.

Los más jóvenes (entre 12 y 19 años), son quienes registran la menor cobertura, pero es porque también se inició recientemente con su vacunación.

Entre este grupo, solo está registrada la cobertura de primeras dosis, que es de 45%. Todavía no se ha cumplido el plazo de 12 semanas para la colocación de la segunda en este grupo de edad.