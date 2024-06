Plan piloto para vender medicinas de CCSS a farmacias y hospitales privados tiene luz verde de Junta Directiva

El plan piloto para montar un punto de venta de medicinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dirigido a farmacias y hospitales privados recibió la luz verde de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la institución, este martes 18 de junio.

En una votación que quedó seis votos a favor y dos en contra, el máximo órgano de la Caja acordó implementar este plan piloto por un plazo de seis meses. De los ocho miembros presentes en la sesión de este martes, votaron en contra de la iniciativa las representantes laborales Martha Rodríguez González y Maritza Jiménez Aguilar.

La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó al gerente de Logística, Esteban Vega de la O, quien está a cargo del proyecto, que el plazo del plan piloto se reduzca a tres o cuatro meses.

La gestión estratégica para suplir medicamentos a servicios privados de salud busca obtener recursos frescos para la institución y, simultáneamente, facilitar el acceso de las personas a precios más bajos.

La intención es vender a distribuidoras, droguerías, cadenas de farmacias y hospitales privados medicinas que la entidad compra en grandes cantidades.

Además de 123 medicamentos, el plan de la Caja incluiría bloqueador solar, hidratantes, toallas sanitarias para incontinencia urinaria, pañales desechables para adultos mayores, Ensure (un tipo de leche), y leche de fórmula para bebés.

El gerente de Logística, Esteban Vega de la O, presentó una comparación de costos CCSS versus mercado privado de los insumos que Marta Esquivel solicitó incluir en la propuesta; entre ellos, toallas y pañales para adultos mayores. (Captura de pantalla )

Marta Esquivel aclaró que estos productos solo se venderán mientras no afecten el abastecimiento de los servicios de salud de la CCSS.

La representante sindical, Martha Rodríguez, presentó una moción convarias consideraciones en las que advirtió que la regulación de precios no compete a la CCSS sino al Ministerio de Salud o al de Economía cuando se trata de vigilar las prácticas comerciales y la intervención cuando precios abusivos.

“Esta propuesta de crear farmacias comerciales en la CCSS para la venta directa a hospitales y farmacias privadas podría plantear varios problemas: no garantiza que los precios vayan a disminuir, se pone en riesgo el suministro y hay implicaciones en la sostenibilidad financiera”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Maritza Jiménez, también del sector laboral, habló en su condición de asegurada: “Como paciente que retiro medicamentos de enfermedad crónica, sé que no tengo algunos medicamentos porque la Caja no los tiene. El hospital geriátrico hace campañas porque la Caja no le puede proveer pañales. Como paciente diría: ¿cómo van a empezar a vender cuando ni siquiera pueden suplir los medicamentos que necesito mes a mes?

“Estaría de acuerdo si tuviera la viabilidad financiera y la jurídica. Por eso, no podría apoyarlo en este momento, a pesar de que mi interés por la situación social es genuina”, dijo Jiménez.

Jorge Luis Araya Chaves justificó el voto de apoyo a la propuesta de parte del bloque patronal. Para los representantes empresariales, el proyecto no presenta una contradicción, y lo apoyan mientras el plan piloto permita afinar la iniciativa.

Aclaró que es importante identificar si hay riesgos anticompetitivos así como desde la perspectiva financiera, operativa y legal.

Isabel Camareno, del bloque estatal, calificó la propuesta de “genial”. Aseguró que la CCSS no solo va a obtener recursos frescos, sino que también beneficiará a la población.

“Estos artículos que entrarán en el plan piloto son de alto costo en el mercado. Me siento complacida de ver que estamos buscando opciones para favorecer al más necesitado en pobreza extrema”, dijo Camareno.