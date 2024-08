Plan de Marta Esquivel para atender adultos mayores en casa sigue sin ver la luz seis meses después del anuncio

El 6 de febrero, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, anunció un plan en el que prometía atender en sus casas a las personas de 85 años y más, sin necesidad de que se desplazaran a Ebáis y hospitales.

Seis meses después, la propuesta ni siquiera ha sido conocida por la Junta Directiva de la CCSS, la cual, desde junio, está sin cuórum para sesionar tras la renuncia de dos de sus miembros y la destitución de un tercero. Lo único que se sabe del plan es que fue enviado el 17 de mayo con el fin de que el máximo órgano de decisión de la CCSS apruebe los recursos para su ejecución.

Lo que anunció Marta Esquivel el 6 de febrero ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa fue un proyecto de la Gerencia Médica que se pondría a prueba en tres lugares. Uno de ellos sería San Carlos, el sitio piloto.

Esquivel presentó el plan como una novedad. Tanto que, según reconoció a los diputados, se apropió del proyecto al considerarlo “fabuloso”. Sin embargo, la jerarca omitió informar a los legisladores que ese plan no existía, pero sí un programa que funciona en la CCSS hace casi 40 años, desde que el Hospital Calderón Guardia comenzó la visita domiciliar a los adultos mayores más vulnerables, en julio de 1987.

Según informó La Nación el 3 de marzo anterior, ni siquiera la responsable del Programa Normalización de la Atención de la Persona Adulta Mayor, la médica geriatra Vilma García Camacho, conocía la existencia de lo anunciado por la jerarca a los diputados en febrero.

“Desde el día siguiente que salió la noticia yo dije: ‘¿de dónde salió el proyecto y cómo nosotros, como programa, no teníamos conocimiento?’ No sé, no sé de dónde surgió la idea, la inquietud que se le presentó a doña Marta (Esquivel). Realmente no lo tengo muy claro”, manifestó García en entrevista con La Nación.

La funcionaria informó que un día después de que Esquivel hizo el anuncio en la Asamblea Legislativa, la Gerencia Médica le encargó elaborar la propuesta con celeridad. Para esto, le dio diez días de plazo. García la presentó el 19 de febrero.

La única novedad de la propuesta, dijo la funcionaria, es que las áreas de salud contarían con visitas domiciliarias exclusivas para adultos mayores, lo cual no existe actualmente.

Marta Esquivel anuncia proyecto para atender en casa a adultos mayores

“Hemos sido muy cuidadosos en respaldar lo que ya existe. La CCSS ya tiene su programa domiciliario desde los (años) 80, en los 90 en el (Hospital) Blanco Cervantes, que me tocó consolidar y diversificar. La idea es fortalecer con una intervención; ese es el reto que yo he visto: fortalecer desde un primer nivel para llegar a más adultos mayores que no están acudiendo ahora a los servicios”, aclaró García en marzo anterior.

Geriatras críticos de plan de Marta Esquivel

La publicación en la prensa del plan generó muchas reacciones entre grupos de geriatras que criticaron la edad establecida como referencia sin ningún criterio técnico y la ausencia de consulta a los especialistas en el tema. Además, reiteraron que estos programas de visita domiciliar a los adultos mayores más enfermos funcionan hace casi cuatro décadas.

Uno de los críticos es el geriatra y especialista en Cuidados Paliativos José Ernesto Picado Ovares, quien cuestiona los 85 años como criterio de ingreso al programa anunciado por Marta Esquivel.

Definir el criterio de ingreso solo por la edad no sería lo más adecuado pues se genera la duda sobre qué pasará con los que tienen menos de 85 y también necesitan visita por una situación compleja de salud, anotó Picado Ovares en marzo.

La jefa de Geriatría del Hospital Calderón Guardia, María Rodríguez Fernández, coincidió.

“Cuando le damos clases de Geriatría a los estudiantes les decimos que no es la edad el indicador, es la valoración geriátrica integral, una herramienta donde evaluamos la condición médica, funcional, social y cognitiva. No es la edad la que dice si es candidato a un tratamiento o no”, manifestó Rodríguez en marzo.

Por su parte, la enfermera Nieves Monge, pionera de Enfermería en atención domiciliar, externó su preocupación porque anuncios como el realizado por Marta Esquivel en marzo genera una falsa expectativa en la población, que podría empezar a demandar un servicio al cual aún le faltan recursos.