Cifra de contagios y hospitalizados obligan a autoridades a llamado de emergencia

Cubículos de cuidado intensivo en nueva torre quirúrgica del Hospital México. Foto: CCSS La capacidad óptima de cuidados intensivos en la CCSS es de 359 camas, esta se superó desde el 8 de agosto. Fotografía: CCSS

Los hospitales costarricenses se encuentran en una situación crítica de ocupación por covid-19.

Igualmente crítica es la cantidad de contagios, que en la primera semana de setiembre alcanzaron la cifra más alta desde mayo pasado.

Esta realidad motivó a las autoridades a llamar a una sorpresiva conferencia de prensa para dar la alarma. Por primera vez en meses, se vieron juntos a jerarcas del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Fuerza Pública.

Según Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja, tal es la saturación que este fin de semana hubo dificultades para trasladar pacientes y tuvieron que buscar camas en todos los hospitales nacionales.

“Esto se está volviendo muy complicado. No podemos mirar de lado e ignorar esta situación sanitaria”, afirmó el jerarca.

El número de hospitalizados esta semana que pasó fue de 1.180, y en la semana anterior a esta fue de 1.086; un aumento del 8,6%.

La cantidad de ingresos hospitalarios (nuevas personas que requieren hospitalización) pasó de 749 a 862, esto es un 15% más.

Aún más: la cantidad de personas en cuidados intensivos supera en un 32% las 359 camas destinadas exclusivamente para covid-19.

En un comunicado de prensa posterior a la conferencia, la CCSS detalló que la semana del 29 de agosto al 4 de setiembre se registró en promedio 156 nuevos ingresos por día, siete cada hora, es decir, uno cada nueve minutos.

“Actualmente por cada cinco camas que tiene la CCSS, una está ocupada por pacientes covid”, precisó la institución.

Para Macaya, si se comparara a los hospitales públicos con una persona, está tendría “síntomas de estrés y no está teniendo oxigenación”.

Para las autoridades, la responsabilidad individual es vital para contener el aumento de internamientos.

Pico en internamientos es mayor a pico anterior

Este punto crítico en los hospitales es muy diferente a los picos anteriores. El máximo de ocupación se dio en mayo pasado, cuando la seguridad social tuvo a 1.397 personas en sus hospitales.

Posteriormente bajaron y se llegó a un piso, no obstante, advirtió Macaya, “ese piso es superior al pico del año pasado”.

En este momento se tienen 1.179 personas en los centros médicos públicos.

“Ya estamos acercándonos al pico que tuvimos en mayo y con miras a superar ese número”, agregó el jerarca.

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la situación también es muy preocupante. La cantidad máxima óptima de personas en estos espacios es de 359.

“Hoy estamos por encima de 470 pacientes en UCI y con una curva ascendente”, subrayó Macaya.

De los 475 pacientes que están en UCI, 156 están en UCI crítica, donde están quienes requieren una mayor atención pues hay afectación de gravedad en varios órganos.

La capacidad hospitalaria tanto en salón como en UCI está cercana al 100%. De ahí que este domingo se le negara el traslado a 24 pacientes por falta de espacio. Esto no quiere decir que no se haya encontrado cama después, significa que al momento de la solicitud no había disponibilidad.

En Emergencias la situación es más dramática aún: la ocupación está a un 105%, es decir, hay personas que se están quedando sin la atención óptima y no obtiene una cama en las destinadas a este servicio.

Unión de dos olas

Para Macaya, la gravedad de la situación se da porque se juntaron “dos olas pandémicas”.

“Lo que estamos viendo son las señales del estrés en el sistema de salud”, manifestó el jerarca.

Por un lado, se ve la ola de pacientes covid-19, motivada por la variante delta y por el comportamiento humano. Por otro, la ola de pacientes que no tienen este virus, pero que requieren de un hospital por enfermedades crónicas, traumas, accidentes y otros tipos de violencia.

“Eso está presionando al servicio hospitalario de forma diferente a como fue el pico en mayo, porque en mayo no teníamos esa segunda ola ‘no covid’, hoy se han juntado dos olas”, recalcó el presidente ejecutivo.

La CCSS ya trabaja en estrategias para combatir la situación hospitalaria. Sin embargo, Macaya es enfático en que la capacidad es poca, el personal de salud está colapsado luego de 19 meses de trabajo y ya no hay más profesionales con la especialidad necesaria disponibles para contratar.

Casos y fallecimientos en aumento

Los últimos datos de covid-19 indican que la semana pasada (semana epidemiológica número 35 del año) se registraron 16.601 contagios, con un promedio de 2.371 diarios. Se trata de un aumento del 8,02% en comparación con la semana 34, cuando hubo un promedio diario de 2.195.

Estos siete días se colocan como los de mayor acumulación de contagios desde mayo, cuando la semana epidemiológica 19 sumó 18.021 casos.

La semana pasada también sumó 136 decesos, un aumento del 7% en mortalidad por covid-19 en relación con los 127 en los días anteriores.

Para este lunes 6 de setiembre se reportan 1.435 casos, 24 fallecimientos y se mantienen 1.283 personas hospitalizadas: 19 en centros privados y 1.264 en el sistema público. De los internados, 480 están en UCI y 803 en salón.

“Este panorama amerita reforzar medidas, tanto como lo fue en meses de la semana anterior”, manifestó Pedro González, ministro de Salud a. i.

González indicó que es necesario acudir a vacunarse, pero también mantener las otras medidas, como el uso de mascarillas, el lavado riguroso de manos, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios de reunión.

“La decisión de acudir a vacunarse con dos dosis puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, recalcó.

Proyecciones son preocupantes

Dentro de las proyecciones con las que trabaja la CCSS, tanto el escenario pesimista como el optimista siguen generando presión sobre el sistema de salud.

En el escenario optimista se prevén 3.000 casos diarios y 608 personas en UCI, mientras que en el pesimista se ven 3.500 diarios y 628 personas en UCI.

“Las curvas no se doblan solas, hay que doblarlas. Y se doblan con comportamiento humano, ya lo conocemos: no meternos en grupos masivos, no aglomeraciones, el lavado de manos, la mascarilla”, concluyó Macaya.

Esta información está en desarrollo.