Hospitales aceptan reducir jornadas para retener a especialistas

La Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios aprobó la reducción de jornada para sus seis oftalmólogos con el fin de retenerlos en la institución. También autorizó esta medida para tres dermatólogos, cuatro gastroenterólogos y siete cirujanos maxilofaciales, entre otros médicos especialistas que solicitaron trabajar menos de ocho horas diarias. Actualmente, trabajan medio tiempo, es decir, cuatro horas al día.

En el Hospital Max Terán, de Quepos, Puntarenas, un ginecólogo, un anestesiólogo y un oftalmólogo laboran medio tiempo. Una situación similar se presenta en el Hospital de Puntarenas, donde un ortopedista labora la mitad de la jornada ordinaria.

Las direcciones de los hospitales públicos han tenido que ceder ante las solicitudes de reducción de jornada laboral para retener a sus médicos especialistas. Se busca evitar situaciones similares a la ocurrida en el Hospital México en setiembre de 2022, cuando cuatro de los siete cirujanos reconstructivos renunciaron en bloque debido a desavenencias con la jefatura, que les negó la reducción de jornada.

A abril de este año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contaba con 3.906 especialistas. Según datos de la Gerencia Médica facilitados a La Nación, 188 médicos de diferentes especialidades laboraban, al 17 de julio, bajo un régimen de reducción de jornada. Estos datos son dinámicos y cambian con frecuencia.

Los hospitales o áreas de salud donde hay mayor cantidad de solicitudes son la Central Norte, que abarca Alajuela, Heredia y Tibás, con 68 peticiones. Siguen el San Juan de Dios con 66; Huetar Norte (San Carlos), con 18; Hospital México, 12; y Pacífico Central (Puntarenas), 4.

“Las solicitudes de reducciones de jornada continúan. Nosotros hemos estado autorizando en algunas de las especialidades porque dicen que si no lo hacemos se van. Se mantienen las causas de las solicitudes: ellos quieren tener más tiempo para atender su consulta privada”, explicó María Eugenia Villalta, directora del San Juan de Dios.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), esa cantidad casi se duplica. En sus indagaciones han detectado a 341 especialistas en esa condición.

A las solicitudes de reducción de jornada se suman las de permisos sin goce de salario, que en toda la Caja alcanzaban a 107 especialistas a mediados de julio, según información recopilada por la Gerencia Médica.

La Unión Médica Nacional estima que más de la mitad de quienes piden esos permisos para probar suerte en los servicios médicos privados, no regresarán más a la Caja.

La flexibilización de jornadas laborales es una de las principales condiciones planteadas por los médicos especialistas para continuar trabajando para la Caja. En los primeros 10 días de abril, casi todos los especialistas dejaron de laborar horas extra para presionar por mejores salarios y condiciones laborales, incluidas las jornadas de trabajo.

Entre 2020 y lo que va del 2024, la institución ha perdido 185 médicos especialistas, quienes han renunciado a los hospitales públicos. El mayor número de esas renuncias, o ceses de nombramientos, son en Anestesiología (23 médicos), Ginecoobstetricia (13), Dermatología (12), Ortopedia (12), Gastroenterología (11) y Pediatría (10).

Esta fuga de especialistas es una de las causas más importantes de las listas de espera en cirugía, procedimientos diagnósticos y citas en consulta externa en los hospitales públicos. Al 31 de mayo anterior, había 737.607 citas pendientes para procedimientos diagnósticos (18,5% de aumento con respecto a agosto del 2023), principalmente en Radiología.

Las consultas pendientes con el especialista alcanzaron las 313.674 a finales de mayo: casi un 10% más que en agosto del 2023. La lista de espera quirúrgica también creció: a finales de mayo, había 188.079 personas esperando una cirugía, mientras en agosto del 2023 esa cifra era de 176.919 pacientes.

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) asegura que son 314 los especialistas que cesaron su nombramiento con la CCSS hasta noviembre del 2023, y la Unión Médica afirma que son 240. Los sindicatos afirman que los datos salen de consultas directas en los hospitales.

A la cifra de renuncias hay que agregar la de los 447 especialistas que se han pensionado en los últimos cuatro años; de ellos, más de 200 se jubilaron en enero anterior debido a la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), informó Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional.

A mediados de junio, trascendió que la Junta Directiva de la Caja revisa una propuesta de los médicos especialistas para trabajar solo dos horas al día como parte de sus demandas de flexibilidad para continuar laborando en los hospitales públicos.

La gerenta general de la CCSS, Vilma Campos Gómez, informó a los directores de que la propuesta de los especialistas es pasar a un quinto de tiempo, lo cual equivale a una hora y 36 minutos diarios de trabajo. La institución analiza la propuesta y busca que esas casi dos horas diarias se junten en un solo día de trabajo a la semana.

‌Para hospitales como el Nacional de Niños, que enfrenta una crisis por la renuncia de anestesiólogos pediatras, un quinto de tiempo por poco que parezca sería ganancia. Su director médico, Carlos Jiménez Herrera, lo considera una opción en Anestesia. Según dijo, “solo un día a la semana nos sería de tremenda ayuda”.

Directores mejoran condiciones a especialistas

Un especialista en Vascular Periférico del Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, solicitó un permiso sin goce de salario por varios meses. El hospital espera que retorne a laborar el 1.° de octubre.

En el Hospital México, cuatro ginecólogos, tres cirujanos generales y tres anestesiólogos tienen permiso sin goce de salario, informó la Gerencia Médica. En hospitales especializados, entre ellos, el Nacional de Niños, el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) o el Geriátrico, la cantidad de especialistas con estos permisos asciende a 29.

En el San Juan tienen varios especialistas con permiso sin goce de salario por varios meses. La directora médica mencionó que ha dado autorizaciones en Otorrinolaringología, Endocrinología, Oncología Quirúrgica y Medicina Interna. El gran temor es que no regresen al hospital cuando venza el periodo.

“No hemos tenido ninguno que regrese. Desde que estoy en la Dirección Médica ninguno de los que se fue con permiso regresaron. Por ejemplo, dos radiólogos”, comentó María Eugenia Villalta al destacar una de las especialidades con mayor lista de espera en procedimientos diagnósticos.

Janice Sandí, de la Unión Médica, asegura que los ginecólogos y anestesiólogos están entre los especialistas que más hacen estas solicitudes.

En el caso del San Juan, la dirección médica y la administrativa hacen lo posible por retener a los especialistas ofreciéndoles mejores espacios de trabajo y facilidades para la docencia e investigación.

“Competimos con la medicina privada, donde laboran con horarios más flexibles y tranquilos. Aquí la carga laboral es muy grande. Hemos tratado de readecuar la planta física, darles el equipamiento que piden. Les preguntamos qué ocupan y tratamos de dárselo.

“En la medicina privada nunca van a tener la complejidad y el volumen de un hospital como el nuestro. Esto debería ser una motivación para quedarse porque el entrenamiento que tienen en la Caja no lo tendrán nunca en la medicina privada”, recalcó Villalta.

La directora médica considera que una mayor flexibilización de jornadas, la autorización de permisos sin goce de salario, el modelo de pago por resultados y la aprobación del salario global definitivo podrían estar entre las razones que explican la reducción en la velocidad de las renuncias que se venía registrando hasta el año pasado.

Este es el caso del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde su directora médica, Priscilla Balmaceda, informó de que entre el 2019 y el 2024 renunciaron 20 especialistas.

“El año donde más hubo fue en el 2022, terminando la pandemia, con casi 10 solicitudes de cese de nombramientos en diferentes especialidades. En el 2023 hubo 5, y en lo que va de este año solo un cese de nombramiento”, comentó Balmaceda.

En el hospital de Heredia trabajan 187 especialistas. De ellos, 27 laboran con reducción de jornadas (14% del total) y 7 tienen permisos sin goce de salario (3%). Recientemente, han tenido que afrontar el traslado de varios de sus especialistas a otros hospitales de la CCSS. Este año, por ejemplo, un ginecólogo y una gastroenteróloga se trasladaron a trabajar con la CCSS a la zona sur.

Recargo afecta a médicos que siguen en CCSS

“Como directores esto es lo que vivimos. Tratamos de tener empatía con los especialistas y tener flexibilidad. Vea que tenemos a un 14% con reducción de jornadas desde hace muchos años. No es un tema de ahorita. A veces es preferible una reducción de jornada a no tenerlos del todo.

“Pero esto nos pone en una posición administrativamente compleja porque estamos autorizando algo que no tenemos cómo cubrir y se afecta la prestación de servicios”, comentó Balmaceda.

Salario global definitivo a médicos frena fuga

Para Janice Sandí, el salario global definitivo es una señal de que en la Caja “están con el radar encendido. O ponen un salario competitivo o nos vamos al carajo. En los últimos meses, notamos que la Caja está empezando a entender que está en competencia: no solo nacional sino internacionalmente”, afirmó la líder sindical.

Una de esas señales, dijo Sandí, es la aplicación del transitorio 9 de la Ley marco de empleo público, que permite a quienes llevan dos años o más en una misma plaza optar por la titularidad.

“Eso va a cambiar el panorama laboral. Tenemos 5.100 médicos interinos. Esa gente tiene la oportunidad única de normalizar su situación laboral. No todo está tan perdido, y los canales de diálogo han mejorado sustancialmente”, agregó Sandí.

Los hospitales de la CCSS procuran ofrecer a su personal médico especializado las mejores condiciones para que se queden laborando con la institución. (Fotografía con fines ilustrativos del hospital de Guápiles) (CCSS )

Carlos Valerio Monge, de la Defensoría de los Habitantes, coincide en que las medidas recientes de la CCSS podrían estar ayudando a contener la velocidad con la que han estado saliendo los especialistas de la institución en meses anteriores.

Sin embargo, advirtió que se ha estado poniendo el foco solo en los médicos especialistas cuando hay una cantidad importante de otro personal de salud que enfrenta situaciones similares.

“Esto no se va a resolver tan pronto. En la Defensoría argumentamos que el salario de los médicos, y los especialistas en particular, debe ser competitivo. Creo que con estas medidas que la CCSS está tomando está logrando retener. Sin embargo, hay que tener una visión más integral, que no estoy tan seguro si se está teniendo”, advirtió Valerio.