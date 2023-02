Gobierno impuso representante sindical en Junta Directiva de CCSS

Contrario a lo que establece el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Ejecutivo impuso a las organizaciones sindicales a la persona que debe representarlas en la Junta Directiva de esa entidad.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció durante una conferencia de prensa, el 7 de febrero, la designación de José Luis Castro Vásquez como representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la CCSS, máximo órgano de la institución y en la que se deciden asuntos estratégicos y operativos de la Seguridad Social.

No obstante, los sindicalistas señalan que esa designación se realizó sin respetar la legislación vigente y el proceso de nombramiento.

Martha Rodríguez, representante sindical en la Junta desde 2021 y suspendida en diciembre anterior por presunto conflicto de intereses, explicó que, tal y como lo establece la norma, las organizaciones gremiales realizaron una asamblea para elegir a su delegado. Esta actividad se realizó el 21 de enero en las instalaciones del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

Presidenta ejecutiva de CCSS sobre suspensión de directivos: ‘Yo no participé de esa decisión’

En esa cita se ratificó de forma unánime a Rodríguez como su representante, pues los sindicatos han sido claros en que para ellos la suspensión ha sido un atropello. La decisión tomada en aquella asamblea fue debidamente comunicada al Consejo de Gobierno.

A pesar de estas acciones apegadas a la normativa, el Poder Ejecutivo ignoró la voluntad de los sindicatos y designó a Castro Vásquez.

Según datos de la CCSS, aproximadamente el 58% de sus empleados está afiliado a alguno de los 29 sindicatos inscritos en esa entidad. (Cortesía)

El artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS permite al Gobierno elegir el representante de los sindicalistas u otro sector solo si la asamblea respectiva no se realiza o no se celebra dentro del plazo establecido, lo que no ocurrió en este caso.

Desde la semana pasada, La Nación consultó sobre este tema a Casa Presidencial, pero aún no se ha recibido respuesta.

Varios sindicatos mostraron su molestia y preocupación ante la elección de una persona “a dedo” como su representante en la Junta de la CCSS.

Presidenta ejecutiva de CCSS propone no pagar alza salarial hasta asegurar cumplimiento de regla fiscal

Reclamos contra Ejecutivo Copiado!

Es el caso de la Unión Médica Nacional, que presentó un recurso de amparo para objetar el nombramiento “unilateral” de Castro Vásquez. “Consideramos que el señor presidente está actuando arbitrariamente”, declaró el sindicato.

También la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca)manifestó su malestar con esa designación. “El presidente de la República presume de una democracia que ataca”, aseveró esa organización en un pronunciamiento público.

Rodríguez afirmó que las organizaciones gremiales no han descartado convocar una manifestación o huelga ante las decisiones del Poder Ejecutivo.

Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio, calificó los hechos mencionados como un “grave irrespeto” a la representación de los sindicatos en la Junta Directiva de la CCSS.

Además, aseguró que valoran acciones judiciales para respaldar las objeciones gestionadas por los sindicatos ante la Sala Constitucional.

Sala IV estudia recurso de amparo contra suspensión de directivos de CCSS

La legisladora enfatizó en que la legislación no establece mecanismos para la designación de miembros de Junta Directiva temporales o suplentes. “Se está actuando de facto, sin la consideración del Derecho”, comentó Alfaro.

En su criterio, dijo, se está violentando “el principio básico de diálogo social (...) Nos parece muy grave y que se está recurriendo a una práctica desleal”.

Otros sectores Copiado!

Junto con Martha Rodríguez fueron suspendidos los otros representantes laborales en la Junta: José Loría, de los cooperativistas, y Maritza Jiménez, de los solidaristas.

Ambos sectores realizaron sus respectivas asambleas y escogieron nuevos voceros o representantes, distintos a los suspendidos, nombres que sí fueron aceptados por el Consejo de Gobierno.