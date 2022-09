Presidenta ejecutiva de CCSS propone no pagar alza salarial hasta consultar a la Contraloría General

Alza salarial en CCSS seguirá en suspenso Marta Esquivel, jerarca de la entidad, afirma que se consultará a Contraloría.

El aumento de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial de 63.000 trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue en suspenso. Marta Esquivel, nueva presidenta ejecutiva de la entidad, planteó en la sesión de Junta Directiva realizada este lunes 26 de setiembre, mantener el alza acordada, pero no aplicarla hasta que se garantice que la institución no incumple con la regla fiscal.

“Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los trabajadores del sector público están en una situación particularmente compleja. Sin embargo, hay una ley, que es la 9.635, de obligatorio cumplimiento. De hecho, hay sanciones para quien rompa la regla fiscal y eso competencia de la Contraloría General de la República.

“Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda, donde nos señala que la Caja Costarricense de Seguro Social no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar la regla fiscal en materia salarial y por eso ayer se dio la discusión, la cual quedó supeditada a una posterior sesión”, explicó la jerarca en un video enviado a través de la oficina de prensa.

Desde este lunes, La Nación solicitó, en varias ocasiones, una entrevista con Esquivel, pero aún no accede a responder consultas sobre este tema.

Junta Directiva de CCSS ignoró advertencias de no aprobar aumento salarial retroactivo para sus empleados

El aumento salarial, aprobado por la Junta Directiva de la CCSS el pasado 8 de setiembre, costaría ¢10.000 millones anuales más ¢29.000 millones del retroactivo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022. La medida fue avalada. según informó la entidad, basados en proyecciones financieras que daban luz verde al ajuste.

No obstante, existe un informe actuarial que señaló la inconveniencia del aumento, pues “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”

Esquivel, quien ocupa la presidencia ejecutiva de la CCSS desde el lunes 19 de setiembre, recibió meses atrás, en su cargo de ministra de Trabajo, un aumento salarial del 100% por decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Chaves considera poco afortunado el aumento salarial en la CCSS y dice que podría ser reversible

La semana pasada, un grupo de trabajadores de la CCSS se lanzó a las calles para defender el aumento salarial.

Sin aplicación Copiado!

Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, indicó este lunes a este diario que aún no se ha aplicado el aumento salarial aprobado el 8 de setiembre.

Añadió que el acuerdo de Junta Directiva estableció que debía pagarse en el transcurso del año, pero no se fijó una fecha por parte de la Dirección de Administración de Personal.

Los ¢29.000 millones necesarios para el aumento salarial retroactivo son 2.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el presente año. También, según confirmó el Ministerio de Hacienda, esa cantidad es 7,4% mayor a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Comercio Exterior, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Vivienda.

Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, expresó que la semana pasada se reunieron con la Gerencia General de la CCSS para ver detalles de la aplicación del aumento salarial.

“Ellos están trabajando y realizando los cálculos respectivos, porque conlleva una técnica financiera bastante compleja. Hay que calcular los 593 tipos de puestos y las diferentes escalas salariales para realizar el ajuste, es bastante complejo (...) Nosotros no estamos pensando en realizar alguna protesta, alguna manifestación, no todavía, porque no tenemos ningún dato que nos alerte al respecto”, declaró Hernández.