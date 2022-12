Presidenta ejecutiva de CCSS sobre suspensión de directivos: ‘Yo no participé de esa decisión’

El 7 de diciembre, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marta Esquivel Rodríguez, presidente ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acompañó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuando anunció la suspensión de cinco miembros de la Junta Directiva de esa entidad.

El mandatario se refirió a presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación del alza salarial en la Caja y adelantó que además llevaría el caso ante el Ministerio Público, no solo contra esos cinco directivos sino también contra Álvaro Ramos Chaves, expresidente ejecutivo de la institución, para que se investigaran “eventuales hechos delictivos”.

Durante la actividad, la jerarca de la CCSS expuso que una las razones para tomar esa medida era un presunto conflicto de intereses, pues varios integrantes de Junta aprobaron el ajuste salarial pese a tener familiares directos que laboran para la entidad y aparentes anomalías en el nombramiento temporal del gerente administrativo.

Además, aseguró que también se dio un conflicto de interés en la discusión vinculada con el salario mínimo inembargable, ya que varios integrantes del máximo órgano de la CCSS representan a instituciones que prestan dinero a los trabajadores de la Seguridad Social.

La suspensión de los directivos fue criticada por empresarios, sindicatos, colegios profesionales y diputados, pues lo consideran una violación a la autonomía de la CCSS.

Este jueves, la jerarca manifestó que no participó de la decisión de suspender a sus compañeros de Junta Directiva, pero aseguró que, para ella, el Consejo de Gobierno está actuando apegado a derecho. Así lo declaró durante una entrevista realizada en su despacho, que está custodiado por dos guardaespaldas.

- ¿Cuál es la situación actual de la Junta Directiva de la CCSS? ¿Pueden sesionar con varios miembros suspendidos?

- Estamos esperando un criterio jurídico para que nos señale la situación de la Junta Directiva en este momento, si existe una afectación del cuórum estructural y el cuórum funcional para poder, al menos, resolver los temas urgentes.

- ¿Cuáles son los temas urgentes?

- Pueden ser compra de batas quirúrgicas o algunas situaciones, lo estamos valorando, porque urgente es una palabra tan amplia como usted quiera. Entonces, tenemos que determinar qué entra en la definición de urgente.

- ¿Qué pasaría si el criterio jurídico señala que no pueden sesionar?

- Tendríamos que buscar alguna alternativa y yo tendría que analizar lo que ha hecho la Junta Directiva en otras ocasiones.

- ¿Usted ha valorado que el sector laboral y patronal no estén de acuerdo en nombrar otros representantes porque consideran el actuar del Gobierno como una violación? ¿Eso podría paralizar la toma de decisiones en la entidad?

- Es una posibilidad, pero hasta que no tenga el criterio jurídico, que espero tener mañana (viernes), porque se les pidió ser muy eficientes, sin que eso implique bajar la calidad de lo que se rinda, pero hasta ese momento podría tener un criterio más claro en cuánto al cuórum y la posibilidad de sesionar con cinco o seis miembros de Junta Directiva.

“A partir del lunes me voy a comunicar con los diferentes sectores para explicarles la situación que tenemos y pedirles su colaboración, creo que es un tema que a todos nos preocupa”.

Marta Esquivel Rodríguez asumió la presidencia ejecutiva de la CCSS en setiembre del presente año. (JORGE CASTILLO)

- ¿Qué le pediría a los sectores laboral y patronal?

- Que nos apoyen con una designación temporal.

- ¿Y esa designación temporal está prevista en la Ley de la CCSS?

- A ver... Lo que sí está estipulado en la ley es la posibilidad de hacer suspensiones temporales mientras se hacen investigaciones.

- Pero mi pregunta es si la Ley de la CCSS contempla la figura de miembro temporal de Junta Directiva...

- En la Ley de la Caja no existe la figura de suplentes...

- ¿Pero existe la figura de designación temporal?

- La ley de la Caja no lo contempla.

- ¿Usted es consciente de que está solicitando algo que no está ni siquiera previsto en la legislación?

- No está en la Ley de la Caja expresamente y cuando algo no está en una ley usted tiene que aplicar supletoriamente otras normas (...) Yo lo que le puedo decir es que el que puede lo más, puede lo menos, si yo puedo nombrar a alguien, digamos, titular por un periodo de 4 años, también puedo nombrar a alguien de forma temporal.

- ¿Quién lleva el tema de las presuntas irregularidades cometidas por miembros de Junta Directiva al Consejo de Gobierno?

- Yo tengo la obligación, al ser representante del Poder Ejecutivo. Incluso, en la última sesión de Junta Directiva, ante una situación que se dio, que yo como funcionaria pública tengo la obligación de informar cuándo estimo que se cometen situaciones irregulares, se los dije expresamente (...) En la sesión siguiente del Consejo de Gobierno, fui invitada a exponer la situación que, desde mi punto de vista, había encontrado unas irregularidades y eso es oficial, se dijo en conferencia de prensa.

- ¿Usted participó de la discusión y del momento en que el Consejo de Gobierno decide suspender a los directivos de la CCSS?

- Sé que algo se mencionó, pero en algún momento dije: ‘creo que es hora de retirarme’. No podría aseverarlo... Digamos, sí se comentó algo, pero que yo estuviera cuando se toma la medida, no podría asegurarlo en forma total, porque yo me salí de la sesión.

- ¿Considera que la suspensión está apegada al debido proceso?

- Me parece que es una medida potestativa del superior (Consejo de Gobierno), tener potestades disciplinarias.

- De acuerdo con la Ley de creación de la CCSS hay varios causales para separar a un miembro de Junta Directiva de su puesto. ¿Cuál se utilizó en este caso?

- Yo no participé de esa decisión porque yo no voto en el Consejo de Gobierno, yo participo en lo que a mí me corresponde, en lo que está dentro de mis competencias (...) Yo no me voy a meter en la causal, porque yo no tomé la decisión en el Consejo de Gobierno, yo respeto la decisión y me parece que ellos están apegados a la normativa jurídica integral.

- ¿Ya está listo el informe de Auditoría Interna sobre el presunto conflicto de inteŕes de varios integrantes de Junta Directiva a la hora de aprobar el aumento salarial?

- Tengo que consultar, la Auditoría Interna está con mucho trabajo, pero creo que, en este momento, es más importante que nunca tener ese criterio pronto.

- ¿Le han entregado resultados preliminares o un borrador?

- No.

- ¿No consideró que era prudente esperar ese criterio antes de ir al Consejo de Gobierno a exponer el supuesto conflicto de intereses?

- Viera que yo creo que no, que era importante que se supiera pronto la situación en la que se estaba a lo interno.