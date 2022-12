Presidente Chaves critica a quienes cuestionan suspensión de directivos de CCSS

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dedicó los primeros minutos de la conferencia de este miércoles a enviar un mensaje a las personas y organizaciones que criticaron su decisión de suspender a cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por aprobar un incremento salarial retroactivo a los 63.000 empleados de esa institución.

“He visto mucha confusión, mucho ruido, muchas ganas de confundir con respecto a la Junta Directiva de la CCSS, al tema de la suspensión de los cinco miembros”, empezó diciendo el mandatario.

Enseguida, dijo que hablaría nuevamente al respecto para “darle una dosis de realidad al pueblo costarricense” sobre lo que ocurre en el Seguro Social pues, manifestó, “hay muchos vendedores de humo especializados” que se han pronunciado sobre la decisión del Gobierno y están causando, a su criterio, “mucha confusión”.

“No coman cuento costarricenses”, exclamó el mandatario antes de argumentar que el Consejo de Gobierno es el órgano encargado de llevar asuntos disciplinarios contra directivos de la Caja.

Empresarios, solidaristas, sindicatos, el Colegio de Médicos y diputados cuestionaron la decisión gubernamental al cuestionar si se llevó a cabo el debido proceso, sobre todo en el caso de los directivos que no son representantes del Poder Ejecutivo, sino de trabajadores y empresarios. Legisladores de oposición, incluso, dijeron que el mandatario “le pasó por encima” a principios democráticos.

Chaves argumentó que, semanas atrás, recibieron una denuncia (anónima, según había dicho en conferencia de prensa) sobre supuestas irregularidades en el accionar de los directivos suspendidos.

Por ese motivo, manifestó, el Consejo de Gobierno tomó la decisión de suspender de manera inmediata a los directivos. Y ahora procede, según dijo, juramentar a los nuevos miembros de forma urgente para que la Junta Directiva de la institución pueda seguir sesionando.

“¿Cuando a alguien lo nombran en la Junta Directiva tiene patente de corso para hacer lo que le venga en su bendita gana? ¿Si no es el Consejo de Gobierno (quien sanciona), entonces quién?”, exclamó el presidente Chaves.

“Eso fue lo que hicimos. Es una medida de investigación importante para que el proceso de investigación y disciplinario se lleve adelante de una forma transparente, correcta y sin presiones de ninguno de los encargados de la investigación ni de los posibles testigos”, arguyó el mandatario.

“¿Usted sabe qué es lo que es tener a miembros de la Junta Directiva respirándoles en el hombro, así (mientras hace una expresión), cuando esté investigando a alguien? Eso no es agradable, no es posible y no es correcto”, agregó Chaves.

Con esa decisión, argumentó el presidente de la República, su Gobierno está defendiendo los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Vamos a proteger la Caja contra quien haya que protegerla: intereses internos, intereses externos, intereses de los grupos que se agarran de la supuesta autonomía para repartir y repartirse. No lo vamos a permitir, entonces ese es el principio fundamental”, concluyó el mandatario.

‘Hay que incomodar’ Copiado!

En ese mismo segmento de la conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, también dedicó un mensaje a quienes han criticado su accionar.

“Alguien ayer dijo que la Caja Costarricense de Seguro Social no podía estar siendo manejado por un capataz bananero. Si me quería ofender, a mucha honra. Es gente muy respetable y a la que admiro mucho”, expresó Esquivel, quien fue nombrada en ese cargo después de la destitución de Álvaro Ramos, en setiembre anterior.

“Hay acciones que vamos a seguir denunciando, yo no vine a sentarme en una silla, vine a resolver problemas de gestión muy serios de la Caja”, agregó la funcionaria, quien comenzó la presente administración como ministra de Trabajo.

Rodrigo Chaves la felicitó públicamente y solicitó un aplauso a la audiencia de la conferencia, usualmente conformada por jerarcas y asesores del Gobierno. Luego le dijo que uno de los indicadores de éxito que él tiene para medir el rendimiento de sus ministros y presidentes ejecutivos es “ver que no todo el mundo esté cómodo”.

“Siga así, hay que incomodar a los que el pueblo de Costa Rica votó para que incomodemos”, dijo el mandatario al término de su intervención.