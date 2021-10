Gerente de Logística de la CCSS: ‘Hay deficiencias en el control de los almacenes’

Esteban Vega de la O asumió la gerencia de Logística de la CCSS en agosto del 2020, tras una serie de cuestionamientos a esa dependencia por varias compras de emergencia durante la pandemia. (CCSS)

Esteban Vega de la O asumió la gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de manera interina, en agosto del 2020. Su llegada se dio para sustituir a Luis Fernando Porras, suspendido por presuntas irregularidades en varias compras de emergencia durante la pandemia.

Desde entonces, le ha tocado apagar varios incendios en la institución y ahora se enfrenta a otro más: la intervención administrativa del Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), señalada por la Auditoría Interna por múltiples deficiencias.

Los auditores encontraron en esa dependencia ausencia de información, diferencias en inventarios, incongruencias en facturas por servicios de transporte, artículos almacenados sin seguros que los protejan de tragedias como incendios y hasta funcionarios fallecidos y pensionados quienes aún tienen accesos activos a los sistemas informáticos de las bodegas.

A continuación un extracto de la entrevista con Vega de la O:

– ¿Cuándo tuvo acceso al informe de Auditoría Interna que recomienda la intervención administrativa de la ALDI?

– No recuerdo la fecha específica que lo recibimos.

– ¿Qué sensación le quedó al terminar de leerlo?

– Sin duda alguna, una vez que uno recibe un informe de este tipo la línea que promovemos es de cero tolerancia a la desatención del control y la eficiencia. Cero tolerancia a una gestión donde se evidencian riesgos y, sobre todo, que algunos de esos riesgos se materialicen y puedan afectar la prestación de los servicios. Entonces, una vez que se recibe este informe inmediatamente se conforma un equipo para estructurar un proceso de intervención, no se trata de ir simplemente, de quitar a una persona y poner otra y que siga trabajando.

”Hay que estructurar un proceso de trabajo, cómo vamos a atender esto y que de aquí a seis meses o dos o tres meses vayamos viendo avances”.

– ¿No le dio la sensación de que hay posibles actos de corrupción en la ALDI?

– Bueno... Yo no podría marcarlo en esa línea, ni podría encasillarlo en eso, lo que sí puedo decir es que, evidentemente hay deficiencias en el sistema de control interno, en los controles que se han desarrollado, en los indicadores y en la gestión.

– Usted dice que no puede encasillar los hallazgos de la Auditoría Interna como posibles actos de corrupción. ¿Qué necesita para encasillarlo así, pues los descubrimientos son graves; por ejemplo, funcionarios fallecidos y pensionados que siguen con acceso a inventarios? ¿De verdad no cree que hay elementos suficientes para sospechar de actos de corrupción?

– Lo que podría decir es que eso que usted señala es un reflejo de una deficiencia en el control interno y la gestión. En los casos que aplica se está procediendo a hacer la investigación preliminar que corresponde para poder llevar esto a las instancias que corresponda. No podría encasillarlo en una cosa u otra porque es un proceso en curso, no podemos viciar el proceso (...). Tiene que quedar claro que la Administración hará sentar las responsabilidades que correspondan a partir de los hallazgos y del proceso de investigación.

– ¿Qué podría explicar que un funcionario fallecido o pensionado mantenga los accesos activos en el sistema de inventarios de la entidad?

– Existe una responsabilidad, a nivel de la ALDI o de cualquier otra unidad, de comunicar si una persona ya no trabaja con la CCSS o falleció para deshabilitar el usuario, pero hay una debilidad de control.

– ¿Qué riesgos existen de que permanezcan activos los usuarios de personas fallecidas o pensionadas?

– El sistema tiene una serie de controles paralelos en el movimiento de mercadería e inventarios que permiten mitigar una situación como esta, pero evidentemente parte de la investigación es identificar si todas esas personas que, eventualmente tuvieron acceso o tenían acceso al sistema, pero ya no son parte de la planilla institucional por pensión o deceso, aparecen registradas en las bitácoras de uso del software posterior a la fecha de pensión o muerte.

– En 2018 se había ordenado una intervención de la ALDI, es decir, no es la primera vez que se señalan problemas en ese departamento...

– En el año 2018 la Gerencia de Logística, basada en un informe de Auditoría, había decretado la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento y dentro de ellos la ALDI, se había conformado un equipo interventor, presentaron un informe de cierre en noviembre de 2019, en ese momento determinaron una serie de avances, habían recomendado continuar con la gestión de intervención del almacén, pero desconozco los motivos por los cuales el gerente anterior decidió cerrar definitivamente la intervención y que cada una de las personas trasladadas se reintegraran a sus puestos.

– ¿A quién se había removido en ese momento?

– Lo que sé es que solo se había removido a la jefatura directa del almacén (Eduardo Serrano).

– Una de las recomendaciones del equipo interventor era mantener al jefe del equipo, Mario Agüero, pero el gerente de Logística anterior, Luis Fernando Porras, decidió reinstalar al señor Eduardo Serrano. ¿Es correcto?

– Sí.

– ¿Ha encontrado algún tipo de oficio o documento en el que se justifique la decisión de reinstalar al señor Serrano en la ALDI?

– No he tenido conocimiento, por lo menos acá en la Gerencia de Logística no sé si existió algún tipo de documento formal.

