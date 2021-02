– Ya he tenido varias reuniones por separado. Una con universidades privadas, otra con la Universidad de Costa Rica, que están muy preocupados por esto. En teoría, se iba a empezar con las residencias el 1.° de marzo. La Caja había dicho que todavía por la pandemia era difícil empezar, pero en esta semana (la pasada) si mal no recuerdo me informaron de que la Caja está más anuente a abrir a corto plazo las residencias (el 17 de febrero CCSS informó de que se reiniciarán el 15 de marzo). Esto es muy importante. El Colegio está muy preocupado porque se puede crear un rezago en la formación de especialistas, y esto podría generar un déficit.