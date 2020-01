– La reforma no se trata solo de aumentar y actualizar multas y sanciones. Nos da otras potestades que son para mí sumamente importantes, como regular y fiscalizar que el ejercicio de la Medicina se haga bajo normas morales y éticas. No vaya a ser que tengamos a un médico, o un no médico, ofreciendo curaciones milagrosas con tratamientos que no están aceptados internacionalmente. Es la protección de los ciudadanos por medio de la fiscalización en la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión. Sabemos que hay gente que está ejerciendo ilegalmente, haciendo procedimientos que no están aprobados. Se trata de procurar que la población tenga acceso a profesionales de calidad y protegerlos de las malas prácticas del ejercicio de la Medicina.