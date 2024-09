Especialistas de CCSS pierden interés en jornadas para sacar listas de espera

Los médicos especialistas que trabajan para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) perdieron interés en participar en las jornadas de producción para sacar las listas de espera en cirugía, estudios diagnósticos y citas en consulta externa.

Una discusión en la sesión de Junta Directiva de la Caja, este martes 3 de setiembre, reveló que los médicos trasladaron su interés al método de pago por resultados, o Cumcas, aprobado por este órgano colegiado en diciembre del 2023 pero que solo se ha aplicado en la especialidad de Radiología.

La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, reconoció que el Cumcas se aprobó en una sesión bajo la figura de funcionario de hecho por la urgencia del tema. Fue vista como una forma para retener a los médicos especialistas en la Caja.

Esquivel la resumió como “una especie de jornada extraordinaria, pero por pago por resultados”.

Un informe presentado por el gerente médico interino, Wilburg Díaz Cruz, este martes, indica que el Cumcas apenas ha resuelto 24.800 lecturas de estudios diagnósticos en 2,5 meses. Esa cantidad, según el gerente, es un 16% de la meta inicial: 159.735 estudios.

Con Cumcas, se han pagado 10.888 lecturas de mamografías en el Hospital de las Mujeres y en el Geriátrico, por ejemplo. También se han hecho lecturas de tac en el Hospital México y el Enrique Baltodano, en Liberia, o de ultrasonidos, en el Hospital Calderón Guardia.

El gerente médico dijo que, actualmente, hay 261 iniciativas activas para sacar listas de espera entre jornadas de producción y el Cumcas en Radiología.

Cumcas-PIB/RRHH significa costo unitario máximo de cobertura para atención en salud basado en el producto interno bruto. Con este esquema, cuya aplicación arrancó apenas en mayo en el área de Radiología, la más crítica en la lista de espera de procedimientos diagnósticos. La indicación era continuar con otros estudios en el área de Cardiología, según definió la Junta Directiva en abril.

Con esta metodología de pago por resultados, se espera que los médicos se sientan atraídos económicamente a sacar los casos pendientes, pues la fórmula actualiza las tarifas considerando el mercado privado.

Las jornadas de producción, por el contrario, son proyectos con un plazo definido presentados por los hospitales y que, según Verónica Quesada Espinoza, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), no necesariamente se terminan.

“De repente, el personal se cansa o no es atractivo ese pago; entonces, simplemente, no se realizan las jornadas y ese dinero se devuelve (a la UTLE)”, admitió Quesada en julio anterior.

La lista de espera de procedimientos diagnósticos a junio anterior era de 705.341 citas pendientes. De ellas, Radiología registraba 551.107 citas pendientes.

Junta pide celeridad con Cumcas

Aunque el nuevo modelo de pago debía echar a andar en abril, no fue sino hasta el pasado 28 de mayo cuando se inició.

Un mes después, el 28 de junio, la CCSS informó de que solo dos de los 29 hospitales públicos se habían anotado en la iniciativa: el Enrique Baltodano, de Liberia (Guanacaste), y el Calderón Guardia, en San José. También se sumó el Área de Salud de Goicoechea.

Tras el informe sobre el estado de las listas de espera, presentado este martes por el gerente médico, varios miembros de Junta Directiva mostraron su preocupación y pidieron celeridad.

El representante patronal, Zeirith Rojas Cerna, recordó que la Junta, cuando aprobó Cumcas en diciembre del 2023, lo hizo con mucha expectativa sobre sus resultados. Incluso, mencionó que, en aquel momento, la propuesta hablaba de concluir con las jornadas de producción para dejar solo este modelo de pago.

“Este servidor insistió en ampliar un año. Si las jornadas de producción se hubieran detenido, estaríamos con el problema mucho más grande. Duplicado. Eso es importante tenerlo claro. En aquel momento, también se dijo que las jornadas de producción deberían abrirse a otras especialidades, pero ya estamos en setiembre, ya se acabó el año y no hemos avanzado, y esto me preocupa”, reclamó Rojas para quien Cumcas no ha tenido el impacto esperado.

“La queja en los hospitales es que no se autorizan las jornadas de producción. Usted conoce que los médicos ya no quieren jornadas, porque Cumcas es mucho más interesante (económicamente). Usted conoce que hay hospitales que han parado las jornadas de producción, están esperando Cumcas.

Junta Directiva del martes 3 de setiembre del 2024, con dos nuevos miembros de Junta: Martín Robles y Vianey Hernández, del bloque de los trabajadores (abajo, en la imagen)

“Una forma paliativa es que salga Cumcas mientras se van ajustando los salarios. Ese Cumcas urge. Debería estar aquí la próxima semana. Cardiología lleva cuatro, cinco meses esperando. No es posible. Si cada especialidad se lleva ese tiempo, no van a salir los pacientes. Pero lo tenemos que mover ya. La única forma es pensar que ese paciente que está desde hace siete años en una lista, es un familiar mío. Cuando pensemos que es mi tía, mi abuelo o mi papá, voy a correr”, agregó.

Marta Esquivel reconoció que Cumcas es un tema por el cual la Junta Directiva apostó. Sin embargo, dijo, “nos ha costado mucho encender los motores”.

“Si esto hubiera arrancado cuando lo aprobamos, estaríamos sobrepasando la meta. Es un tema vital para el funcionamiento de la institución, y por eso apostamos en abril por Cardiología para Cumcas. A ver cómo se los explico: que el médico gane lo que corresponde, que el paciente salga satisfecho y que, al final, la persona sea atendida en tiempo”, dijo Esquivel.

La directora Isabel Camareno Camareno, representante del Estado, reclamó el atraso en Cardiología.

Por su parte, Jorge Porras López solicitó al gerente médico precisar cuándo van a sacar los casos pendientes del 2017 y el 2018. “Si me dice en tres años más… yo esperaría tres o seis meses. ¿Cuándo vamos a sacar esos casos?”, cuestionó.