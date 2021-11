Ebáis bajan porcentajes de atención entre 2019 y 2020 a niveles incluso nulos, según Contraloría

Falta de citas, problemas de acceso para conseguir consultas médicas, retroceso de atención de enfermedades crónicas y falta de recurso humano. Estas son las principales fallas que señala un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el desempeño durante 2019 y 2020 de los Ebáis (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud), que son los servicios de atención primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CGR).

El informe encontró que se redujo la atención a la población a niveles bajos e incluso nulos, de acuerdo con los estándares institucionales. La atención a las enfermedades crónicas es de las principales deficiencias, retroceso aún más marcado durante la pandemia.

Para realizar este reporte, los funcionarios de la CGR entrevistaron a los 1.069 médicos de los 1.079 Ebáis del país.

Dentro de las conclusiones destacan que, en consulta externa hay falencias relacionadas con las citas y la asignación de estas. El 73% de las personas dijo que hay dificultades relacionadas con el acceso a las consultas, el 71,6% añadió que la cantidad de citas es insuficiente. Además, el 28,9% apuntó a dificultades relacionadas con la distancia, el 12,6% señaló problemas de acceso a medicamentos.

También se ven dificultades en recurso humano. Por ejemplo, 719 Ebáis (dos de cada tres) no tienen profesionales en promoción de la salud, 533 (la mitad) no cuentan con nutricionista, 371 (uno de cada tres) carecen de psicólogo y 279 (uno de cada cuatro) no tienen laboratorio clínico.

Los Ebáis constituyen los centros de salud donde se ofrecen la mayoría de los servicios a los asegurados. En el período estudiado brindaron el 75,7% de las consultas. La CCSS destinó a su funcionamiento ¢491.794,6 millones durante el 2020.

Según el informe, los usuarios se quejaron del servicio en Consulta Externa, sobre todo para asignación de citas. (JOHN DURAN)

Compras de insumos

El órgano contralor también realizó otro informe sobre compras de equipos médicos por parte de la CCSS. Entre 2018 y 2020 la institución destinó $45,7 millones (más de ¢29.000 millones) en 11 proyectos para la compra de estos bienes.

Se encontró que ninguno contó con la evaluación de la tecnología por adquirir, en términos de aspectos técnicos y de la prestación de servicios de salud. Además, los recursos financieros se asignaron sin considerar criterios de igualdad y equidad.

Por otra parte, siete de los 11 proyectos surgieron por solicitud de prestatarios, impulsados por mandatos legales o por informes de auditoría interna.

La CGR también señala que no se aplicó un proceso técnico y objetivo para seleccionar y priorizar los proyectos de compra de equipos de alta complejidad.

