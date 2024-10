CCSS sustituye fármaco para tratar VIH-sida; pacientes desconocen cambio

El Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sacó el medicamento Efavirenz 600 mg de la Lista Oficial de Medicamentos a partir de una recomendación girada por la Comisión Interhospitalaria de VIH (virus de inmunodeficiencia humana). No trascendieron las razones de la exclusión.

El Efavirenz es un fármaco para el tratamiento de la infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en adultos y en niños. Se usa en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

Dicho acuerdo fue comunicado el 15 de octubre en la circular DFE-AFEC-1011-2024 a las direcciones médicas, médicos de las Clínicas de Atención Integral de VIH, especialistas de Infectología e Inmunología y a los comités locales de Farmacoterapia.

El cambio también se notificó a las farmacias de hospitales generales, especializados, regionales y periféricos, así como a las Áreas de Salud y Ebáis.

LEA MÁS: 10.700 pacientes con VIH permanecen bajo seguimiento de CCSS

Según informó la CCSS a La Nación, los pacientes que estaban en tratamiento con Efavirenz serán trasladados a uno de dos esquemas alternativos:

Dolutegravir 50 mg, lamivudina 300 mg y tenofovir 300 mg.

50 mg, lamivudina 300 mg y tenofovir 300 mg. Abacavir 600 mg con Lamivudina 300 mg.

En Costa Rica, 816 personas viven con VIH-sida, según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud al 10 de noviembre del 2023. (JOHN DURAN)

La Gerencia de Logística de la CCSS informó de que los pacientes deben acudir a su médico tratante para hacer efectivo este cambio en la terapia. El médico le debe generar una nueva receta para retirar el medicamento en la farmacia.

Una persona que recibía Efavirenz confirmó a La Nación que el medicamento no se lo dan en la farmacia de la Clínica Carlos Durán, en donde solo le han informado que el “abastecimiento está en cero”.

“Ese fármaco no es posible comprarlo pues no está disponible en ninguna farmacia privada. Desde hace varios meses se entregaban frascos de un mismo lote con vencimiento para octubre 2024. Este mes no se entregó ningún frasco, indicando en un papel que se debe estar llamando cada tres días para saber si hay”, dijo el paciente, del cual reservamos su identidad.

Este medio consultó a la CCSS las razones por las cuales el cambio no se ha comunicado a los pacientes, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Click para ver el PDF Cambio de Efavirenz 600 mg por otros esquemas para personas con VIH DESCARGAR PDF

En el periodo entre el 2002 y 2020, en Costa Rica se diagnosticó VIH a 13.983 personas; 2.788 murieron para una letalidad (número de muertos por diagnósticos) del 19,94% y una mortalidad (número de muertos según la población) que ha oscilado entre 2,9 y, 3,8 por cada 100.000 habitantes, según un análisis de la Universidad Hispanoamericana (UH).

LEA MÁS: ¿Cuántas personas viven con VIH-sida en Costa Rica?

En Costa Rica, 816 personas viven con VIH-sida, según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud al 10 de noviembre del 2023. De ellas, un 84% son hombres y 16% son mujeres; la mayoría tiene edades entre los 25 y 29 años.

Según datos de Onusida, en el mundo hay 39 millones de personas que conviven con esta enfermedad, de las cuales 29,9 millones tienen tratamiento.