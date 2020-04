“Estos no son tiempos normales. Probablemente, no haríamos esto si no fuera una pandemia. Esto no se va a acabar en unos días o unas semanas, tenemos que acostumbrarnos a que lidiar con este virus no va a ser cuestión de días o de pocas semanas y vamos a necesitar muchos más recursos de los que tenemos ahora”, advirtió Macaya.