19 cantones concentran mayor incidencia de diarrea: ¿vive usted en uno de ellos?

Aunque la enfermedad diarreica aguda (EDA) está golpeando a todo el territorio nacional, hay 19 cantones que concentran la mayor incidencia.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, divulgado el pasado viernes, estos 19 cantones destacan sobre el resto porque registran más de 6.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Los datos señalan que, en las últimas semanas, Cartago es la única provincia que no tiene ninguna comunidad con una prevalencia tan alta de la enfermedad. En las restantes seis provincias, estos son los lugares con mayor presencia de DEA:

San José: Coronado, Goicoechea y Alajuelita.

Alajuela: Alajuela, Orotina y Atenas.

Heredia: Heredia, Flores, Barva y San Rafael.

Guanacaste: Cañas.

Puntarenas: Puntarenas, Montes de Oro, Garabito, Golfito, Parrita y Esparza.

Limón: Matina y Siquirres.

Desde hace varias semanas, la situación con esta enfermedad supera la llamada “zona de alerta”, que se establece cuando hay un aumento de casos sospechosos y confirmados en relación con los esperados en un periodo determinado.

“El sistema de salud está reportando una alta frecuencia de casos de diarreas ya sean virales o bacterianas muy superior al comportamiento usual. Las instituciones trabajamos en conjunto para dar seguimiento a la situación bajo el volumen tan elevado de casos”, señala el boletín.

En las primeras 25 semanas del año, el Ministerio de Salud reportaba 266.688 casos a nivel nacional.

No obstante, es claro que hay un subregistro porque estos números solo incluyen a quienes acuden a los centros de salud y deja por fuera a aquellos que controlan el malestar con medicamentos o sueros comprados en una farmacia o supermercado.

¿Por qué sucede la diarrea y cómo podemos controlarla?

¿Por qué se dan las diarreas?

La diarrea se caracteriza por la necesidad urgente y constante de ir al baño, con deposiciones de consistencia suave, a veces acuosa.

Esto puede ir acompañado de dolor en el abdomen, calambres, náuseas y vómitos. Forman parte de las enfermedades llamadas “auto limitantes”, pues el sistema inmunitario se encarga de eliminarlas.

El 80% de los casos de EDA es causado por virus. Estas diarreas provocan deposiciones claras. En su mayoría no presentan fiebre, pero sí por mucho malestar general y debilidad. No hay presencia de sangre en las heces.

Si hay fiebre, sangre en las heces o deterioro cognitivo, se sospecha de una bacteria. Estos casos deben ser atendidos por un profesional y tratados con antibiótico.

Hay otras diarreas que surgen cuando comemos algo contaminado y nos intoxicamos. Por eso, siempre es necesario lavarse muy bien las manos, los alimentos y los utensilios para cocinar.

¿Qué hacer si se tiene diarrea?

Al 22 de junio, el Ministerio de Salud reportaba 266.688 casos de diarrea registrados en Costa Rica. (Shutterstock)

Si usted tiene diarrea hay forma de controlarla. El lavado de manos con agua y jabón, una adecuada manipulación de alimentos, y tomar agua potable son elementos clave para cortar la propagación de algún patógeno que provoque esta enfermedad.

La hidratación es primordial. El agua es el líquido primordial, pero si el malestar ya lleva varios días, el cuerpo también habrá perdido electrolitos, por lo que sería necesario tomar sueros. En cualquier farmacia puede conseguir uno.

No se aconseja el consumo de bebidas deportivas, ya que estas tienen otro fin. En la diarrea la deshidratación no se da por pérdida de sudor, por lo que no es necesario reponer los fluidos perdidos a través del sudor.