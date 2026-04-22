Ruta 32 queda con últimos 3 km sin responsable claro tras choque entre MOPT y AyA

El MOPT completó a finales de diciembre el tronco principal de la ruta a 4 carriles, pero sin incluir los últimos tres kilómetros.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantiene la intención de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) asuma la intervención de los últimos tres km de la ruta 32.

Ese tramo se sacó del proyecto de ampliación ejecutado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), porque el AyA tenía pendiente la construcción del acueducto que conllevaría la ruptura del asfalto.

En 2023, cuando aún no iniciaba la construcción del acueducto, el entonces director del Conavi, Mauricio Batalla, indicó que el AyA asumiría el último tramo de la ruta como parte de una “contraprestación” de aproximadamente $8 millones que el Instituto mantenía pendiente con ese consejo. Para ello, añadió, sostenían negociaciones con el entonces presidente ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén.

Ahora, a pocos meses de que el MOPT cierre el contrato de ampliación de la carretera con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), el actual jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, aseguró a La Nación que aunque no ha conversado con la presidenta del AyA Lourdes Saurez acerca de este tema, considera que la entidad debería ser responsable por las obras.

Jerarca del MOPT: AyA debe asumir último tramo de la 32

“Hemos estado muy enfocados en el cierre con CHEC y la habilitación del proyecto desde Río Sucio hasta la entrada de Limón, pero ese es un punto que está sobre la mesa también de parte de Conavi, pues nosotros consideramos que Acueductos debería ser el responsable por esas obras (...) En algún momento con el anterior presidente ejecutivo se había dicho que sí, después ellos tuvieron unas dudas, pero ese es un tema que quisiera dejar resuelto con doña Lourdes”, afirmó.

Zeledón explicó que, debido a los trabajos que actualmente realiza el AyA en ese tramo, el proyecto de ampliación a cargo del Conavi se mantiene con un punto de finalización tres kilómetros antes del centro de Limón. Señaló que no sería práctico intervenir la vía mientras se rompe la carretera para instalar tuberías.

Ese último tramo del proyecto comprende la sección de la ruta que inicia cerca del Liceo de Limón, en Santa Rosa, y termina en el cruce con la ruta 36, que comunica Limón con Sixaola.

AyA niega intervención

A inicios del año pasado cuando se anunció el inicio de las obras del acueducto, el AyA informó que ese proyecto no afectaría la ruta, pues el lanzado de la tubería se haría bajo la ciclovía.

Este lunes en respuesta a este diario, el AyA insistió de que ninguno de los proyectos que ejecutan contempla en su alcance la rehabilitación de los últimos tres km de la 32.

Agregaron, que actualmente el proyecto de Búfalo presenta un avance físico del 93%. Se han instalado 14 kilómetros de tuberías y se espera su finalización para julio de 2026.

La misma entidad había comunicado el año anterior que “desconocían” sobre el citado compromiso y reiteraron que no se encontraba entre sus planes de inversión la atención de la ruta.

Originalmente, el proyecto de ampliación de la ruta 32 encargado a CHEC incluía los 107 km desde el cruce hacia Río Frío hasta el centro de Limón.

Aunque los cuatro carriles están habilitados, aún se mantienen en ejecución algunas obras complementarias. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, en el 2021, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, anunció que los últimos tres kilómetros iban a ser excluidos del proyecto debido a que conocieron, en ese momento, sobre los planes del AyA de construir un acueducto para Búfalo y un sistema de alcantarillado para la ciudad de Limón, por lo que no tenía sentido ampliar y rehabilitar la carpeta existente, si esta luego sería intervenida para colocar las tuberías.

El proyecto del AyA inició cuatro años después de esa decisión y casi un año antes de que se dé por finalizada la ampliación de la ruta.

De acuerdo con el detalle brindado por la entidad el año anterior cuando iniciaron las obras, el plan abarca desde la escuela de Búfalo hasta el Maxi Palí en el centro de Limón.

El ministro de Obras Públicas adelantó que la obra adicional que sí se tiene contemplada en el centro de Limón es la construcción de un paso elevado, que servirá de intercambio entre la ruta 32 y la ruta 36. Esa obra se ejecutará con fondos del canon que administra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Además del cambio en el tramo a intervenir, la ampliación de la ruta 32, sufrió otras reducciones en el alcance original del proyecto. Uno de los más importantes fue el reemplazo de varios pasos elevados por rotondas, debido a la falta de expropiaciones. Ahora, el MOPT inició nuevos procesos de contratación para retomar los diseños originales que contemplaban los pasos elevados.

En diciembre anterior, el MOPT informó que el tronco principal de la carretera ya estaba finalizado y que en los meses siguientes se trabajaría en obras complementarias. Aún no se ha dado a conocer la fecha definitiva en que se dará por finiquitado el proyecto, que recibió orden de inicio desde finales del 2017.