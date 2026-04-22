El País

Ruta 32 queda con últimos 3 km sin responsable claro tras choque entre MOPT y AyA

Tramo final se sacó del contrato previendo que se requeriría romper calle para instalar tuberías

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Por Patricia Recio
Ruta 32 Puerto Moin_Atenorio
El MOPT completó a finales de diciembre el tronco principal de la ruta a 4 carriles, pero sin incluir los últimos tres kilómetros. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ruta 32MOPTAyA
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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