El País

Ruta 32: ¿Por qué es necesario dinamitar la roca de la vía al Caribe?

Expertos explican por qué no se podía fisurar la piedra con maquinaria como en otras zonas y las razones por las que urge removerla

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
La dureza del manto rocoso y lo inaccesible del sitio donde se ubica la piedra, incidieron en la decisión dinamitar la piedra. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RocaRuta 32MOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.