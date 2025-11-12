Ruta 32: ¿Por qué es necesario dinamitar la roca de la vía al Caribe?

La dureza del manto rocoso y lo inaccesible del sitio donde se ubica la piedra, incidieron en la decisión dinamitar la piedra.

La enorme roca que mantiene en vilo la apertura de la ruta 32 deberá ser dinamitada este miércoles para lograr su colapso de forma segura.

Expertos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la empresa contratada explicaron las razones por las que utilizar explosivos resultó la mejor alternativa para extraer la piedra del talud.

Según Luis Carlos Brenes, geotecnista del Conavi, tras inspecciones realizadas en la parte superior, así como de la composición y el tipo de roca, se determinó que si se quitaba el sostén en la parte inferior, las fracturas en esa zona provocarían el deslizamiento.

El experto explicó que inicialmente se identificó el enorme vacío en la parte superior, provocado por el deslizamiento del pasado lunes 3 de noviembre, cuando se dio el primer desprendimiento de material .

“Inicialmente creíamos que ahí había quedado porque la lava se veía bastante sana en esas discontinuidades o fracturas, no obstante, cuando tuvimos la oportunidad al traer la grúa y ascender a la parte superior, observamos que todavía en esas juntas o agrietamientos hay mucho material tipo suelo que tiene bloques en esa matriz”, explicó.

Vehículos transportan el material explosivo con el que se dinamitará la piedra. (MOPT/MOPT.)

Además, también se detectó mucha presencia de agua en el talud, la cual se está infiltrando y generando presión entre las capas de la roca.

“Todo eso a su vez lo que hace es lavar ese material que tiene amalgamadas las rocas y hace que pierdan su sostén y si perdemos cualquier tipo de material que esté en la base y que genera ese sostén, lo que está arriba va a caer por gravedad”, detalló.

Eso fue justamente lo que ocurrió el lunes anterior, cuando cedió un volumen de unos 50 metros cúbicos de material. Los bloques —algunos de tamaño métrico— se desprendieron y se quebraron en fragmentos más pequeños al golpear el pavimento.

Esa situación fue identificada como un riesgo altísimo para los conductores. De ahí que se tomó la decisión de mantener la vía cerrada hasta retirar la piedra por completo.

Aunque las autoridades reconocieron que se valoró la posibilidad de acceder a la parte alta del talud y remover el manto rocoso de forma mecánica, las características de dureza de esa lava y lo inaccesible del sitio, representaban una labor de mucho riesgo para el personal.

“La decisión fue traer una grúa, realizar perforaciones de hasta cuatro metros de profundidad y ejecutar las voladuras. La secuencia está diseñada para fracturar la roca desde la base hacia arriba en bloques más pequeños, aprovechando las fisuras ya detectadas para que la parte superior pierda soporte y, por gravedad, termine de caer”, explicó Brenes.

El MOPT tenía previsto ejecutar esa acción en horas de la mañana, luego de que ayer completaran las 30 perforaciones donde se colocaría el material explosivo. No obstante, las condiciones climáticas han impedido avanzar con el ritmo esperado con la preparación.

Aun así, el ministro de Obras Públicas indicó en horas de la mañana que el evento seguía en pie para este miércoles. Posterior a eso, maquinaria del MOPT comenzará a retirar el material, con la intención de que la ruta sea rehabilitada el viernes.