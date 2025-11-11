Ruta 32 ya tiene fecha de apertura

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció este martes que el paso por la ruta 32 se habilitará el viernes, si las condiciones del tiempo lo permiten.

Este martes se trabajaba en la perforación de los últimos 5 de 30 puntos necesarios para dinamitar la roca de más de 2 toneladas que impide rehabilitar el paso.

El jerarca del MOPT Efraím Zeledón adelantó que la intención es finalizar este día con las perforaciones para realizar la voladura de la roca mañana a primera hora.

Posteriormente, las tareas se concentrarán en la remoción del material. Este martes, en la ruta persiste las lluvias y se pudo evidenciar la presencia de material en otros puntos.

El cierre de la carretera se mantiene desde el pasado lunes 3 de noviembre en horas de la tarde, cuando debido a las fuertes lluvias un derrumbe afectó el paso.

Desde el fin de semana se trabaja en las perforaciones que permitirán colocar los explosivos para la voladura de la roca. (MOPT/MOPT.)

Posteriormente se identificó el riesgo ocasionado por la enorme piedra que se ubica al km 31 de la vía.

Los conductores que deban viajar entre San José y Limón pueden utilizar como vías alternas la ruta 10 por Turrialba y la de Vara Blanca, esta última solo es apta para vehículos livianos. En ambas se reportan a diario importantes congestionamientos.