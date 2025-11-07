MOPT fija fecha para dinamitar roca de 50 metros en la ruta 32 y reabrir el paso

MOPT definió la fecha para reabrir el paso en ruta 32 tras constantes cierres por deslizamientos. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que mañana viernes dinamitará una roca gigante ubicada en el kilómetro 31, en la ruta 32, pero será hasta el próximo lunes 10 de noviembre que se rehabilite el paso por la zona.

La operación está sujeto a las condiciones del tiempo, “que suelen ser complicadas, en materia de lluvias, en ese sitio”, aclaró el MOPT.

La roca tiene 50 metros de envergadura y unas 2.500 toneladas de peso. Según el MOPT, en esas labores participarán expertos en geología y geotecnia, “a fin de resolver el problema de inestabilidad en este punto de la carretera y, con ello, valorar la apertura de la vía”.

El Ministerio había anunciado hoy por la mañana que con esta maniobra se busca fisurar la roca con voladura de parche (explosivos focalizados), a fin de que el material caiga y poder retirarlo.

En el mensaje enviado a los medios, se aclaró que esta acción es necesaria, porque retirar la piedra con maquinaria resultaría peligroso para el personal.

Desde el mes pasado, el Conavi realiza labores de corta y descuaje de árboles. Como medida preventiva, se realizarían obras puntuales en los kilómetros 28 y 31, que es donde se ha presentado el 80% de los derrumbes en los últimos meses.

Esas labores corresponden a acciones paliativas mientras se esperan los resultados de un estudio de topografía que determinará las obras definitivas que requiere la ruta para evitar deslizamientos.

Además, se alista una segunda contratación de estudios geotécnicos, para posteriormente sacar a licitación las soluciones. Esa intervención mayor llegaría a mediados del próximo año.

Rutas alternas

En el comunicado enviado por el Ministerio, aduce que tanto esa institución como Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) “son conscientes de la afectación tan significativa a la ciudadanía”; sin embargo, “es imperioso poner por encima de estas valiosas consideraciones la vida humana, tanto de quienes están y trabajarán en el sitio a intervenir, como de los usuarios de la vía.”

El MOPT instó a usar las rutas alternas:

Vara Blanca , solo para automotores livianos .

, solo para . Ruta 10, Turrialba-Siquirres ,

, Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper.

