Ruta 32 cumple ocho días cerrada: estas son las labores que se realizan para volar enorme roca

MOPT planea dinamitar piedra este miércoles, pero vía se abriría hasta el viernes

Por Patricia Recio
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
Las condiciones lluviosas imperan en la zona donde maquinaria contratada por el Conavi trabaja en la remoción de una enorme roca que representa un riesgo para los usuarios y que impide abrir la ruta 32. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Patricia Recio

