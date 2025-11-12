El País

Ruta 32: Así se va a dinamitar la enorme roca que impide abrir el paso por el Zurquí este miércoles

La carretera se abrirá el viernes una vez que se limpie todo el material

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
Trabajadores de la empresa contratada realizaron este martes las últimas perforaciones en la roca previo a colocar la voladura. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32CierreMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.