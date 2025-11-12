El País

Ruta 32: MOPT da nueva actualización sobre plan para dinamitar roca este miércoles

Este miércoles a las 6 a.m. comenzó la preparación en la zona pero la lluvia y neblina impiden avanzar a buen ritmo

Por Patricia Recio
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
La lluvia y neblina complican la visibilidad de los trabajadores encargados de dinamitar la roca ubicada en el km 31 de la ruta 32. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

