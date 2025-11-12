Ruta 32: MOPT da nueva actualización sobre plan para dinamitar roca este miércoles

La lluvia y neblina complican la visibilidad de los trabajadores encargados de dinamitar la roca ubicada en el km 31 de la ruta 32.

El mal tiempo que impera en el paso montañoso de la ruta 32 entre el peaje y el cruce hacia Río Frío, complica las labores para dinamitar la enorme roca que mantiene el cierre de la ruta desde hace ocho días.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, confirmó que desde las 6 a.m. de este miércoles comenzaron las labores de preparación para realizar la voladura de la piedra, sin embargo el clima no ha permitido avanzar como se tenía previsto.

Concluyeron las perforaciones para dinamitar roca en ruta 32

En el lugar persiste la lluvia, además de neblina, que complica la visibilidad de los trabajadores. Pese a esto, el jerarca confirmó a este diario, que el plan de dinamitar la roca este mismo miércoles sigue en pie, aunque la hora dependerá del avance de esas labores de preparación.

Expertos de la empresa contratada, explicaron ayer que la explosión de la piedra será una acción controlada. Para esto se realizaron al menos 30 perforaciones de 3 a 4 metros donde se colocará la voladura.

“Nuestro plan es hacer un encendido con una lógica que vaya rompiendo desde su base hacia la parte superior, para utilizar la fuerza de la gravedad y el peso de la misma roca para que esta colapse. Es un evento controlado, tiene características sencillas para efectos de que podamos aplicar las cargas, hacerle el rompimiento, hacer el colapso y posteriormente se dé el acarreo de los materiales y la limpieza de la vía", explicó Carlos Chaves, representante de la empresa Exploinsa.

Una vez que se complete la explosión con la que se busca fisurar la roca, comenzará la extracción de material.

El MOPT estima que esas labores podrían completarse este jueves, con lo que se tiene previsto que la ruta se habilite a primera hora del viernes.